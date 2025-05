Podczas Zielonego Agro Show w jednym miejscu będzie można zapoznać się z kompleksową ofertą dla gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła mlecznego i produkcją pasz.

Wystawcy zaprezentują nowoczesne maszyny rolnicze, nasiona, nawozy, pasze, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jak przekonują organizatorzy - to nie tylko wystawa – to forum wymiany doświadczeń, porównań i wyboru najlepszych dostępnych rozwiązań w produkcji pasz zielonych. Rolnicy, którzy planują inwestycje w nowoczesne technologie, znajdą tu niezbędne informacje, doradztwo i praktyczne inspiracje do dalszego rozwoju swoich gospodarstw.

Organizator wystawy, czyli Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, zadba także o informacyjny aspekt wydarzenia – w programie przewidziane są specjalistyczne konferencje.

– Eksperci z branży rolniczej podzielą się najnowszymi informacjami, praktycznymi wskazówkami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, wspierając rozwój i efektywność przedstawicieli gospodarstw rolnych obecnych na wydarzeniu. Tematyka konferencji będzie skupiała się na wiedzy związanej z hodowlą bydła, owiec i kóz – mówi Wiktoria Baszanowska z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Jednym z kluczowych punktów programu będą pokazy maszyn rolniczych w warunkach polowych. Uczestnicy wystawy będą mogli na żywo zobaczyć działanie takich urządzeń jak kosiarki, prasy zwijające, owijarki, sieczkarnie polowe czy agregaty do podsiewu i uprawy.

– Zwiedzający będą mieli możliwość poznać procesy stojące za efektywną uprawą zielonych roślin paszowych oraz najnowsze technologie produkcji wysokiej jakości pasz zielonych. Aby zagwarantować możliwie najwyższą jakość pokazów oraz umożliwić obserwatorom maksymalne skorzystanie z przekazywanych treści, wszystkie pokazy wzbogacone będą o profesjonalny komentarz prowadzących, którzy na bieżąco będą wyjaśniać najważniejsze zagadnienia – dodaje Wiktoria Baszanowska.

Podczas 22. edycji wystawy zaplanowano również pokazy zwierząt. W Animal Show zaprezentowane zostaną rodzime rasy zwierząt, pokazy koni, a uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przejażdżek konnych.

Udział w wydarzeniu zapowiedziało około 150 wystawców, a organizatorzy spodziewają się ponad 30 tysięcy odwiedzających.

Wstęp na wystawę oraz parkingi są bezpłatne. Dodatkowo, Izba Rolnicza dofinansowuje przyjazdy grup zorganizowanych, wspierając tym samym udział rolników z różnych regionów kraju.