LNBA. Matematyka wykonała olbrzymi krok w kierunku awansu do finału rozgrywek

Była to konfrontacja zespołów, które na swoim koncie mają dużą liczbę sukcesów. Sezon zasadniczy ułożył się jednak w ten sposób, że obie ekipy spotkały się już na poziomie półfinałów. Na tym etapie rywalizacja ma formę dwumeczu i na razie w lepszej sytuacji jest Matematyka, która wygrała 86:75. Miała ona zresztą inicjatywę praktycznie przez całe spotkanie. W drugiej kwarcie wygrywała nawet różnicą 15 pkt. Alco starało się odrabiać straty i na 5 min przed końcem doprowadziło do remisu. Ta pogoń kosztowała zawodników Alco mnóstwo sił, których zabrakło im w ostatnich minutach meczu. Ostatnie 10 pkt zdobyła Matematyka, która w ten sposób wygrała różnicą 11 „oczek”. Bohaterem zwycięzców byli Artur Josik i Marek Macieszczuk. Obaj są bardzo doświadczeni, a po amatorskich boiskach biegają od wielu lat. W sobotę zdobyli odpowiednio 18 i 16 pkt. Macieszczuk do tego dołożył jeszcze 10 zbiórek. W Alco wyróżnił się natomiast Aleksander Rak. Były gracz Startu zdobył 16 pkt.

Drugi półfinał przyniósł znacznie mniej emocji. Symbit wygrał 90:66 i jest już niemal pewny gry w finale. Kapitalny mecz rozegrał Piotr Ziółkowski. Były gracz m.in. Pogoni Puławy skompletował triple-double. Złożyło się na nie 41 pkt, 10 zbiórek i 10 asyst. Wspierał go Piotr Trzaskowski. To zawodnik, który koszykarskie lekcje początkowo odbierał w AZS UMCS Lublin, a później przez kilka lat grał w amatorskich ligach w Szkocji. Na Wyspach Brytyjskich podniósł swoje umiejętności, co widać w LNBA. W sobotę zdobył aż 17 pkt i zebrał 15 piłek. W Migel Brothers liderem był Paweł Karolak, który zdobył 10 pkt i zebrał 10 piłek. (kk)

Konferencja A – półfinały (dwumecz): Alco – Matematyka 75:86 * Symbit – Migel Brothers 90:66.

Konferencja B – pierwsze mecze półfinałowe (do dwóch zwycięstw): Patobasket – Basketball Fever 69:57 * Tłoki – Devils 98:46. Mecze o miejsca 5-8: Bad Boyz – Piąty Faul 47:44 * The Reds Iglo-Klima – Basketball Fever 44:54. Mecz o miejsca 9-11: AT Vision – Cansped 62:39.

Konferencja C – finał (do dwóch zwycięstw): Comao Sportowe Puławy – Mavericks Team 77:61. Mecz o 3 miejsce: Dom Plus – Cukropol Pszczółka II 71:51.