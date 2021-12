Lublin w 2023 roku będzie gospodarzem mistrzostw świata do lat 23 w koszykówce 3x3

W mistrzostwach weźmie udział 47 reprezentacji, a zawody będą trwały pięć dni. W sumie do rozegrania będzie około 100 meczów. Impreza najprawdopodobniej będzie rozgrywana na Placu Zamkowym.

– To bardzo ważny dzień dla FIBA, jak również dla polskiej koszykówki, a także regionu i miasta Lublin. Cieszę się, że mogę ogłosić, że te mistrzostwa odbędą się w Lublinie. Dziękujemy, że mogliśmy rozpocząć taką współpracę. Podziękowania dla pana prezydenta i marszałka, to wielka przyjemność z państwem współpracować. To dla nas wielki dzień – mówi Andreas Zagklis, sekretarz generalny FIBA.

Prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz nie ukrywał radości z przyznania organizacji tego wydarzenia Polsce i Lublinowi.

– Chcę podziękować, że Andreas zaufał nam jako związkowi. To nie udałoby się bez ciężkiej pracy Grzegorza Bachańskiego, a także prezydenta Krzysztofa Żuka i marszałka Jarosława Stawiarskiego. Koszykówka 3x3 zdobywa serca wielu kibiców, a apogeum popularności w Polsce uzyskała dzięki igrzyskom olimpijskim. Nasza drużyna do 23 roku życia wygrała Ligę Narodów w Bukareszcie, więc myślę, że będzie na co popatrzeć. Chcemy rozwijać tę odmianę koszykówki, żeby w Paryżu sięgnąć po medale igrzysk olimpijskich. Organizacja tych mistrzostw to ogromna cegiełka w budowaniu tej dyscypliny w Polsce. Liczę, że wspólną pracą pokażemy i udowodnimy, że jesteśmy w stanie robić jeszcze większe rzeczy w Polsce – wyjaśnia Radosław Piesiewicz.

– W ostatnich latach obserwujemy, że mistrzostwa tej grupy wiekowej niosą za sobą duże emocje i fantastycznie się to ogląda. Cieszę się, że będziemy mieli tak wspaniałą imprezę w Polsce i Lublinie – dodaje Grzegorz Bachański, członek zarządu FIBA i wiceprezes PZKOSZ.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i prezydent Krzysztof Żuk przyznają za to, że Lublin jest gotowy na organizację tych zawodów.

– Impreza, w której będzie uczestniczyło kilkadziesiąt zespołów z całego świata to będzie duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne, ale my się tych wyzwań nie boimy. U nas jest klimat do koszykówki, szczególnie do koszykówki. Wydaje nam się, że promocja województwa lubelskiego poprzez tak dużą imprezę przyniesie same korzyści. Mam nadzieję, że dzięki temu w świat pójdzie informacja, że warto do nas przyjeżdżać – przekonuje marszałek Stawiarski.

– To będzie wielkie święto nie tylko lublinian, ale mieszkańców naszego regionu. Zlokalizowanie mistrzostw w Lublinie oznacza, że jesteśmy dobrym partnerem dla Polskiego Związku Koszykówki. Lublin jest przygotowany by gościć świetnych sportowców i podołać wymogom organizacyjnym. Dla nas bardzo ważnym było, aby gościć to wydarzenie, bo koszykówka jest poza żużlem dyscypliną numer jeden w Lublinie. W efekcie, mamy nie tylko święto koszykówki, ale i ludzi młodych, a to się świetnie komponuje z tym tytułem europejskiej stolicy młodzieży. Zrobimy wszystko, żeby świetnie promować region i Lublin – zapewnia prezydent Żuk.