Olga Trzeciak wraca do Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin

W złotym sezonie była jedną z najważniejszych koszykarek i aż 25 razy wybiegała na parkiet w pierwszej piątce. Może nie miała wówczas zbyt imponujących statystyk, bo zdobywała średnio tylko 4,3 pkt na mecz, ale dała się poznać jako zawodniczka od tzw. czarnej roboty. W sumie w lubelskim zespole wystąpiła 82 razy w ramach Orlen Basket Ligi i 13 razy w EuroCup.

Ostatni sezon nie był już dla niej tak udany. Trzeciak postanowiła spróbować swoich sił w Bundeslidze, w której reprezentowała barwy Herner TC. Tam jednak odnalazła się dość przeciętnie, bo w 20 spotkaniach średnio zdobywała 3,8 pkt i miała 2,4 zbiórki na mecz. – Szukaliśmy zawodniczki, która będzie łączyła grę na pozycjach ,,3″ oraz ,,4″. Szczególnie na tej drugiej będziemy z niej mocno korzystać. Ma dobre warunki fizyczne. Zna zespół i miasto. Zawsze, gdy była dobrym duchem drużyny. Statystyki punktowe nie odzwierciedlają jej roli na boisku, ale jest to bardzo inteligentny gracz. Potrafi naprawiać błędy innych i grać zespołowo w ataku oraz w obronie. To dla drużyny jest bardzo ważne, dlatego cieszę się, że wróciła do grania w Lublinie – tłumaczy Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Trzeciak jest już trzecim transferem przeprowadzonym w obecnym oknie transferowym. Jest też drugą zawodniczką z mistrzowskiego składu, która wróciła do Lublina. Wcześniej klub ogłosił powrót Aleksandry Stanacev. Obok Serbki Polski Cukier AZS UMCS zasiliła także Litwinka Laura Miskiene.

Uzupełniono skład I ligi

MKS MOS Betard Wrocław i Pogoń Tęcza Leszno awansowały do I ligi. Obie drużyny zajęły dwa czołowe miejsca w finałowym turnieju II ligi, który odbywał się w Lesznie. W pokonanym polu pozostały SMS PZKosz II Łomianki oraz Chrobry Basket Głuchołazy. Przypomnijmy, że jednym z rywalów nowych beniaminków na pierwszoligowych parkietach będą Bogdanka AZS UMCS II Lublin,