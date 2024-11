Polski Cukier AZS UMCS do przerwy prowadził we Wrocławiu, a przegrał ze Ślęzą ponad 20 punktami

Ten wynik to olbrzymie zaskoczenie. Chyba nawet w najczarniejszych snach akademiczki nie wyobrażały sobie, że ich wyprawa do stolicy Dolnego Śląska zakończy się takim pogromem.

Zwłaszcza, że w pierwszej połowie nic nie zapowiadało takiego obrotu wydarzeń. Mecz był wyrównany, w pewnym momencie przewaga lubelskiej ekipy sięgnęła nawet 7 pkt, a na przerwę przyjezdne schodziły prowadząc 37:32.

Ciężko powiedzieć, co stało się w lubelskiej szatni w przerwie, ale na pewno więcej nie ma prawa się to powtórzyć. Na drugą połowę podopieczne Krzysztofa Szewczyka wyszły odmienione i nie jest to pozytywne określenie. W pewnym momencie dały sobie rzucić 17 pkt z rzędu.

Wystarczyła więc jedna kwarta, aby Polski Cukier AZS UMCS stracił szanse na zwycięstwo, bo przy 15 pkt różnicy na 10 min przed końcem powoli można było gasić światło. W czwartej odsłonie koncert Ślęzy trwał dalej i wrocławianki odniosły zasłużone zwycięstwo 89:64.

W lubelskiej drużynie warto wspomnieć, że tradycyjnie już dobrze spisał się duet Laura Miskiniene – Magdalena Szymkiewicz. Litwinka zdobyła 15 pkt i zebrała 11 pkt. Polka natomiast zapisała na swoim koncie 18 pkt i była najskuteczniejszą zawodniczką akademiczek. To jednak jest nic przy osiągnięciu Robbi Ryan. Amerykanka zdobyła aż 30 pkt.

1KS Ślęza Wrocław – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 89:64 (14:18, 18:19, 30:10, 27:17)

Ślęza: Ryan 30 (4x3), Mielnicka 14 (1x3), Wińkowska 13 (1x3), Nunn 6, Hjern 3 (1x3) oraz Strautmane 18 (4x3), Pyka 5 (1x3), Kozik 0.

Lublin: Szymkiewicz 18 (2x3), Miskiniene 15 (1x3), Zempare 3, Stanacev 2, Kulińska 2 oraz Johnson 11 (2x3), Ullmann 7 (1x3), Trzeciak 6 (2x3), Adamczuk 0, Kusiak 0.

Sędziowali: Gajdosz, Andrzejewski, Maj. Widzów: 1010.