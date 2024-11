Polski Cukier AZS UMCS Lublin gra z Hozono Global Jairis. Mecz prawie towarzyski

Nie tak miała wyglądać europejska przygoda Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Cztery kolejki wystarczyły podopiecznym Krzysztofa Szewczyka, aby stracić realne szanse na awans do fazy play-off. Teoretycznie, awans do fazy play-off może jeszcze dać trzecia pozycja, ale w tym wypadku musiałoby zostać spełnionych co najmniej kilka trudnych do wypełnienia prawdopodobnych warunków.

Trzy wyraźne porażki i szczęśliwe zwycięstwo w Atenach to zdecydowanie zbyt mało, aby na poważnie liczyć się w międzynarodowych rozgrywkach.

– Juz po losowaniu było wiadomo, że tak to może się skończyć. Ciężko jest rywalizować z zespołami, które odgrywają ważne role w najsilniejszych ligach Europy. EuroCup jest brutalny. Każda z rywalek jest wyższa i silniejsza. W tych rozgrywkach gra się tez bardziej agresywnie niż w naszej lidze – przekonywał Krzysztof Szewczyk po ostatnim spotkaniu EuroCup, w którym Polski Cukier AZS UMCS Lublin przegrał z UFAB 49.

Ostatnim zagranicznym przystankiem lublinianek w tym sezonie będzie hiszpańska Alcantarilla. To mała miejscowość położona w regionie Murcia. Tam swoje mecze rozgrywa Hozono Global Jairis. W macierzystym rozgrywkach Hiszpankom idzie dość przeciętnie, ale liga jest bardzo wyrównana. Hozono jest w dolnej połowie tabeli, ale jedno zwycięstwo może wywindować ten zespół do ligowej czołówki. W EuroCup radzi sobie zdecydowanie lepiej i w tym sezonie jeszcze nie zaznało smaku porażki.

– Nasz następny mecz będzie trudny, zwłaszcza że gramy z Jairis na wyjeździe. Mają naprawdę dobre zawodniczki i grają zespołowo. Postaramy się dać z siebie wszystko, zagrać na 100 procent, współpracować na boisku i zrobić wszystko, by wygrać. Potrzebujemy tego zwycięstwa, jeśli chcemy wyjść z fazy grupowej. Dobrze przygotujemy się na to spotkanie i w środę będziemy gotowe do walki – ocenia Aleksandra Stanacev, kapitan AZS UMCS.

O sile tej drużyny Polski Cukier przekonał się w październiku, kiedy w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przegrał 58:83. Tamto spotkanie było bardzo jednostronne, a już po pierwszej kwarcie przyjezdne prowadziły 31:18. W Lublinie ten mecz zapamiętano z innego powodu – kontuzji w nim nabawiły się Stella Johnson i Aleksandra Stanacev. Ta pierwsza zaliczyła miesięczną pauzę, a Serbka dość szybko wróciła na parkiet.

– Nie doznałam poważnego urazu, przerwałam treningi tylko na tydzień, przeszłam rehabilitację i cały sztab się mną zaopiekował. Zdecydowałam się zagrać w meczu z Poznaniem i myślę, że zaprezentowałam się nieźle, mimo że przegrałyśmy – powiedziała Aleksandra Stanacev.

Mecz w Alcantarilli rozpocznie się w środę o godz. 20.30. Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube FIBA.