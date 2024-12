Polski Cukier AZS UMCS rozbił rywalki z Gorzowa. Kontrola od początku do końca

Gorzowianki przyjechały do hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli opromienione awansem do fazy play-off FIBA EuroCup. Być może jednak świętowanie przysłoniło przygotowania do niedzielnej rywalizacji, bo podopieczne Dariusza Maciejewskiego były zaskakująco bezradne.

Gospodynie dominowały już od samego początku. Przyjezdne jedyny raz prowadziły przy stanie 2:0, kiedy wynik otworzyła Shatrori Walker. Później lublinianki zdobyły 13 kolejnych punktów i właściwie zabiły emocje w tym spotkaniu. Gorzowianki próbowały jeszcze wrócić do meczu, ale od drugiej kwarty różnica między obiema ekipami regularnie osiągała dwucyfrowe rozmiary. W końcówce trzeciej kwarty na tablicy wyników pojawił się wynik 69:28, co było najwyższym prowadzeniem lublinianek.

Przyjezdne mogą cieszyć się, że w końcówce meczu na parkiecie już nie było liderek AZS UMCS, bo można było trochę podreperować wynik. Ostatecznie skończyło się na wyniku 91:58. Sam triumf jest pewną niespodzianką, jego rozmiary to już absolutna sensacja.

W Polskim Cukrze najlepiej zagrała Magdalena Szymkiewicz, która zdobyła aż 23 pkt trafiając rzuty z 75 procent skuteczności. Tradycyjnie już świetnie spisała się Laura Miskiniene. Litwinka zaliczyła kolejne w tym sezonie double-double. Złożyło się na nie 20 pkt i 11 zbiórek.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin – PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski 91:58 (22:13, 24:11, 28:16, 17:18)

Lublin: Szymkiewicz 23 (3x3), Miskiniene 20, Stanacev 11 (2x3), Kulińska 8, Zempare 6 oraz Johnson 13 (1x3), Trzeciak 7 (1x3), Goszczyńska 2, Kusiak 1Ullmann 0, Adamczuk 0.

Gorzów: Tsineke 24 (3x3), Miller 8, Walker 7, Gertchen 2, Śmiałek 2 oraz Lebiecka 5 (1x3), Kuczyńska 4, Kośla 4, Mikulasikova 2, Kobylińska 0.

Sędziowali: Kuzia, Tomaszewski, Ruhamiriza. Widzów: 700.