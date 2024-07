W Lublinie odbyła się „Wakacyjna Przygoda z Cukropolem” [zdjęcia]

Stowarzyszenie TKKF Cukropol od wielu lat funkcjonuje na lubelskiej mapie jako organizacja krzewiąca sport i turystykę wśród mieszkańców stolicy województwa. Stara się to robić na różnych płaszczyznach, jak chociażby piłkarska czy koszykarska. W sobotę po raz kolejny przypomniała o sobie organizując imprezę o nazwie „Wakacyjna Przygoda z Cukropolem”.

Główną jej częścią był mecz koszykarski pomiędzy reprezentacją Stowarzyszenia TKKF Cukropol i przedstawicielami amatorskiej ligi LNBA. Do udziału w tym wydarzeniu udało się jej zaprosić wielu zacnych gości, jak chociażby Tomasz Celej czy Jakub Stefaniuk. Pierwszy to bezapelacyjnie największa gwiazda amatorskiego basketu w naszym regionie. Celej w trakcie przebogatej kariery grał w najwyższych ligach w Polsce, Niemczech czy na Węgrzech. Reprezentował barwy takich drużyn jak AZS Lublin czy Anwil Włocławek. Co ciekawe, 46-latek wciąż jest w wyśmienitej formie fizycznej, co pokazał również w sobotę. Stefaniuk natomiast to jeden z najbardziej uzdolnionych szkoleniowców w Polsce. 32-latek w trakcie kariery koszykarskiej grał m.in. dla Startu Lublin czy AZS UMCS Lublin. Ostatnio wziął się jednak za pracę trenerską i wychodzi mu to znakomicie. Wprowadził Kolejarza Basket Radom do play-off II ligi, a teraz otrzymał szansę w innym klubie z tego poziomu rozgrywkowego – Zniczu Basket Pruszków.

Obaj zawodnicy wystąpili w reprezentacji LNBA, która w pierwszych minutach posiadała wyraźną przewagę. Na początku drugiej kwarty wynosiła ona już nawet 9 pkt. Wówczas jednak dobre ruchy personalne managera Cukropolu Tomasza Szczotki oraz skuteczna gra Mariusza Woźniaka pozwoliła w połowie tej części gry doprowadzić do remisu. O wyniku meczu zadecydowała druga połowa i seria skutecznych akcji Adriana Kowalczyka. Ten znakomity center toczył ciężki bój w defensywie z Tomaszem Celejem, ale potrafił też zachować siły na dobre zagrania w ofensywie. To dzięki niemu Cukropol wygrał 71:68, a Kowalczyk zasłużenie wywalczył tytuł MVP. – Ta nagroda należy się całej drużynie, bo każdy zawodnik dołożył się do tego sukcesu. Lubię grać przeciwko Tomaszowi Celejowi, bo to świetny gracz. Zatrzymanie go jest zawsze olbrzymim wyzwaniem – mówi Adrian Kowalczyk. – Myślę, że możemy być zadowoleni z poziomu spotkania. Najważniejsze, że wygrała koszykówka amatorska – dodaje Tomasz Szczotka, manager Cukropolu. – Lublin jest miejscem, które żyje koszykówką. Widać to po rozgrywkach LNBA, które stale się rozwijają. Nie zmieniamy kursu i dalej wspieramy amatorską koszykówkę – mówi Michał Gwiazdowski, jeden z organizatorów LNBA.

Stowarzyszenie TKKF Cukropol – Reprezentacja LNBA 71:68 (13:20, 16:14, 20:16, 22:18)

Cukropol: Kozioł 19, Kowalczyk 16, Kusiak 6, Zdeb 7, Kowalski 1 oraz Woźniak 9, Matyjaszczyk 8, Gwiazdowski 2, Hetman 0.

LNBA: Celej 15, Kępa 9, Padysz 7, Kuwałek 2, Wach 0 oraz Siembida 14, Stefaniuk 12, Adamczyk 5, Jezierski 2, Łysiak 2.

Sędziowali: A. Szczotka i Łata. Widzów: 50.i