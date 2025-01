Krzysztof Szewczyk znalazł nową pracę

Krzysztof Szewczyk nie przebywał długo na bezrobociu. Ten okres trwał zaledwie kilka dni. W poniedziałek klub z Bydgoszczy ogłosił bowiem, że podpisał umowę z doświadczonym szkoleniowcem. Spotkanie odbyło się przed meczem w Lublinie, gdzie Basket grał w sobotę. Szewczyk przedstawił na nim swoją wizję budowania drużyny.

Najbliższym celem dla Krzysztofa Szewczyka jest zakwalifikowanie się do fazy play-off. Może być to jednak bardzo trudne, bo Basket zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Szanse na to są jednak iluzoryczne, bo bydgoszczanki obecnie zajmują ostatnie miejsce. Do zakończenia sezonu zostały im tylko 4 kolejki, a do ósmej Energii Toruń tracą właśnie 4 punkty.