Nasza piątka na Halowe Mistrzostwa Europy w Stambule

Przed rokiem w Belgradzie Biało-Czerwoni wywalczyli dwa krążki za sprawą: Adrianny Sułek i sztafety 4x400 metrów. Jak będzie tym razem? Przekonamy się w najbliższych dniach. Jedno jest jednak pewne, spora grupa naszych lekkoatletów przystąpi do imprezy w dobrych humorach i niezłej formie. Rozmys na niedawnych Halowych Mistrzostwach Polski zdobył dwa złote medale w biegach na: 1500 i 3000 metrów.

Ennaoui na krajowym podwórku musiała się zadowolić srebrem na 1500 metrów, ale kilka dni temu miała okazję wystartować w Birmingham przy okazji mityngu World Indoor Tour Gold. I chociaż wystąpiła na nietypowym dystansie, bo na 1000 metrów, to pokazała, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Popularna „Zosia” zajęła trzecie miejsce, a czasem 2.35,69 poprawiła halowy rekord Polski. Poprzedni, najlepszy wynik należał od 20 lat do Lidii Chojeckiej. Od początku sezonu świetnie prezentuje się także Kopeć. Sprinter Agrosu będzie oczywiście jednym z kandydatów do podium w biegu na 60 metrów.

– Liczę, że dopisze mi zdrowie, forma no i oczywiście to, że mogę rywalizować o najwyższe laury. A interesuje mnie zdobycie medalu na mistrzostwach Europy. W ostatnich miesiącach stoper nie kłamał i czasy naprawdę były rekordowe. Mocno zbliżam się d wyników, jakie osiągałam przed mistrzostwami świata w Eugene – mówiła niedawno Ennaoui w rozmowie z TVP Sport.

Jako pierwszy w Stambule wystartuje Rozmys, który już w czwartek o godz. 19.05 stanie do rywalizacji na 1500 m. Dzień później, o 9.30 do boju na 1500 m rusza „Zosia”. Wszyscy mamy nadzieję, że tego dnia wieczorem (godz. 18.40) Rozmys powalczy w finale. W sobotę o godz. 7.20 zaplanowano pierwszą rundę startów biegu na 60 metrów z udziałem Kopcia i Lempacha. Biegi półfinałowe będzie można śledzić od 16.45, a finał o 18.55. Z kolei o 18 odbędzie się finał biegu pań na 1500 m z udziałem Ennaoui. W niedzielę o godz. 17.25 wystartuje nasza sztafeta 4x400 metrów, w której może wystąpić Alicja Wrona-Kutrzepa.

Sesje poranne rozpoczynają się o 7, a wieczorne zazwyczaj o 17. Wyjątkiem będzie sobota, wówczas zawodnicy pojawią się na bieżni 25 minut wcześniej. Mistrzostwa będzie można śledzić na antenie TVP Sport, a także w interencie, na stronie sport.tvp.pl.