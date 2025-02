LNBA: Sky Jumpers autorem największej sensacji 11. kolejki

I początek spotkania rzeczywiście wskazywał na spokojny triumf faworyta, który kontrolował przebieg meczu. W końcówce inauguracyjnej odsłony jednak Sky Jumpers, grający po raz pierwszy w nowych strojach, wyszli na prowadzenie.

Nie oddali go już do końca meczu, chociaż w połowie trzeciej kwarty różnica między obiema ekipami zrobiła się minimalna. W czwartej części spotkania jednak ekipa Krzysztofa Barszczewskiego pokazała swoją klasę i wygrała 57:49.

Bohaterem meczu był Olgierd Sędlak. 17-latek, który w tym sezonie jest już powoli ogrywany w drugoligowej Lubliniance KUL Basketball, zdobył aż 21 pkt. Inną ważną postacią był Tomasz Gałan. Mierzący 213 cm wzrostu były zawodnik m.in. Polskiego Cukru Toruń zdobył 10 pkt. U pokonanych wyróżnił się natomiast Łukasz Norton. Ten jeden z najlepszych w naszym regionie specjalistów od koszykówki 3x3 w niedzielę zdobył 13 pkt.

Warto też podkreślić dobry występ Alfachem Team, który po zaciętym spotkaniu pokonał 57:48 Kaninę. Bohaterem spotkania był Ilya Shablinski. Białorusin świetnie łączy grę w koszykówkę z występami hokejowymi. W tej drugiej dyscyplinie reprezentuje barwy LHT Lublin, gdzie jest jednym z czołowych zawodników. W niedzielę dla Alfachem Team zdobył 11 pkt. Dzielnie go wspierał Łukasz Kędziora. Uczestnik spotkań Wojsko Polskie – Gortat Team zdobył 17 pkt. Aż 18 pkt dla pokonanych zdobył Maciej Ćwiek.

Konferencja A: Kanina – Alfachem Team 48:57 * Alco – Sky Jumpers 49:57 * Polski Cukier Rodmos – Patobasket 47:66 * 12 Małp – Matematyka 40:65.

Matematyka 11 21 664:542 Alco 11 18 560:523 Patobasket 11 16 562:412 Alfachem 11 16 586:649 Kanina 11 16 529:545 Rodmos 11 16 585:660 Sky Jumpres 11 15 559:585 12 Małp 11 12 521:650

Konferencja B: Basketball Fever – Flying Foxes 44:67 * Orlikowe Świry – Elektrolan Mavs Team 48:38 * Bad Boyz Plus Familia – Devils 38:36 * Akademia Wincentego Pola – Angry Dogs 32:64.

Foxes 11 21 552:406 Devils 11 19 554:424 Bad Boyz 11 18 505:398 Fever 11 18 542:502 Dogs 11 17 482:446 AT Vision 10 14 493:478 Orlikowe Świry 11 14 462:539 Akademia 11 11 341:562 Mavs 10 8 293:469

Konferencja C – I runda play-off: Basket Flow – Nothing But Net 52:35. Stan rywalizacji: 2:1. Awans: Basket Flow * Numa Numa Yay – Bez Cukru 58:36. Stan rywalizacji: 2:1. Awans: Numa.