Mateusz Cierniak: Nie przewiduję już absencji w kolejnych meczach Motoru

Notujesz ostatnio duży progres. To wpływ większej liczby startów?

Progres faktycznie jest znaczący i oczywiście wynika z większej liczby biegów, w których brałem ostatnio udział. Kontuzje Dominika i Jack’a to były bardzo nieprzyjemne sprawy dla nich samych, jak i dla całej naszej drużyny. Jednak te niekorzystne sytuacje spowodowały, że w moim przypadku zwiększyła się siłą rzeczy liczba startów, co z kolei miało pozytywny wpływ na moją dyspozycję. Skorzystałem z tego, że w meczu występowałem więcej niż trzykrotnie, jak to przewiduje regulamin Ekstraligi w przypadku juniorów. Bartosz Zmarzlik również odstępował mi swoje starty w biegach nominowanych, co również niezmiernie mnie cieszyło. Każdy taki start na moim etapie kariery to kolejne bardzo cenne doświadczenie, które jak widać później procentuje. Podobnie ma się sprawa z ligą szwedzką, w której startuję. To również wpływa na mnie budująco i pozwala się rozwijać. Właśnie głównie ze względu na starty w lidze szwedzkiej nie występuję w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. To też wyszło mi na duży plus, że mogę jeździć na torach szwedzkich o innej geometrii i charakterystyce nawierzchni niż tory w Polsce.

Czy jest szansa, że wystąpisz we wrześniowych turniejach półfinałowych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na torach w Lesznie i Zielonej Górze?

Jestem zgłoszony do rozgrywek DMPJ, ale moje starty we wrześniowych półfinałach są uzależnione od kilku czynników. Po pierwsze od tego, jak w tych rozgrywkach zawodnicy Motoru będą dawać sobie radę beze mnie. Na razie w turnieju półfinałowym rozegranym w Lublinie zajęliśmy trzecie miejsce, a w Grudziądzu drugie. Druga sprawa to jak będę się czuł, bo jak wiadomo po odnowionej kontuzji barku przechodzę obecnie rehabilitację. W końcu, czy będę dysponował czasem, co wiąże się z ewentualnymi startami w lidze szwedzkiej, która podobnie jak rozgrywki w Polsce wkroczyła w fazę play off.