Michał Kusiński koordynatorem BMX Racingu w Polskim Związku Kolarskim

Ta skomplikowana nazwa to odpowiednik trenera reprezentacji narodowej, więc dla szkoleniowca lubelskiego klubu to olbrzymie wyróżnienie. I to mimo olbrzymich kłopotów finansowych z jakimi w ostatnim czasie zmaga się kolarska centrala.

– Jestem bardzo zadowolony, bo to wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale również dla całego klubu. Robimy w nim mnóstwo dobrych rzeczy. BMX Racing to wciąż młoda dyscyplina sportowa, która w programie Igrzyskach Olimpijskich jest dopiero od 2008 r. Trzeba mieć w niej nie tylko wytrzymałość, ale również znakomitą technikę. Nie znam jeszcze środków, jakie będą przeznaczone na BMX Racing, ale na pewno chciałbym abyśmy mieli okazję prezentować się na arenie międzynarodowej, w tym w mistrzostwach Europy. To jest droga do zdobywania punktów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji olimpijskiej – mówi Michał Kusiński.

Torów do uprawiania BMX Racingu nie ma zbyt dużo, chociaż akurat w naszym regionie nie można narzekać na warunki. Przy ul. Janowskiej w Lublinie znajduje się znakomity BikePark, który ma jednak jedną potężną wadę. Od kilku lat nie posiada bramki startowej, która jest zepsuta.

– To dla nas olbrzymi problem, bo start w BMX Racingu jest bardzo istotny. Pierwsza prosta decyduje często o losach całego wyścigu. Niestety, brak możliwości ćwiczenia startów odbija się na postawie naszych zawodników. Tak jest chociażby z Jakubem Siwcem. To nasz bardzo utalentowany junior, który świetnie skacze i nie boi się podejmować ryzyka. Na starcie jednak sporo traci, przez co później ma problemy na trasie – mówi Michał Kusiński.

Warto wspomnieć, że Polski Związek Kolarski ogłosił również nazwiska trenerów reprezentacji Polski w innych konkurencjach. Opiekunem kadry szosowców został Tomasz Brożyna, jeden z najlepszych cyklistów w historii Polski. Paniami opiekować się będzie Małgorzata Jasińska. Dla kibiców w województwie lubelskim ważną informacją jest to, że naszymi juniorami będzie opiekować się Jacek Morajko. Z kolei za kolarstwo przełajowe odpowiedzialny będzie Przemysław Gierczak. W tej ostatniej dyscyplinie błyszczy ostatnio Krzysztof Domin z Pogoni Mostostal Puławy.