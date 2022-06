Mistrzostwa Polski w pływaniu: Złoty medal Laury Bernat i minimum na mistrzostwa Europy

Podczas eliminacji Bernat była druga z czasem 2:16,95. Z Weroniką Górecką przegrała o ponad sekundę. Podczas walki o medale obie panie zamieniły się miejscami. Tym razem to zawodniczka z Lublina była najlepsza i to zdecydowanie.

Mogła się pochwalić rezultatem 2:11,48. A ten oznaczał nie tylko miejsce na najwyższym stopniu podium, ale i minimum na ME. Górecka była słabsza o ponad dwie sekundy.

W finale tej konkurencji wystąpiła również Martyna Piesko z AZS UMCS i zakończyła zmagania na szóstej pozycji (2:18,30). Z kolei Adela Piskorska zdecydowanie wygrała finał B (2:19,89).

– Cieszę się, choć to nie jest moja główna impreza docelowa w tym roku –mówi Laura Bernat. – Skupiam się na mistrzostwach świata w kategorii juniorek i seniorek. Poza tym marzę o pobiciu rekordu Polski i cały czas się do tego przygotowuję. Staram się jednak koncentrować na pływaniu, jak najmniej stresować, mam nadzieję że to przełoży się na dobre wyniki – dodaje pływaczka AZS UMCS Lublin.

Gospodarze Głównych Mistrzostw Polski przy okazji trzeciego dnia imprezy wywalczyli jeszcze jeden krążek – w sztafecie mieszanej 4x100 metrów stylem dowolnym. Jan Hołub, Bartosz Piszczorowicz, Natalia Lewandowska i Piskorska zakończyli zmagania na najniższym stopniu podium z czasem 3:35,56. Stawka była bardzo wyrównana, bo pierwszy UKS G-8 Bielany Warszawa był szybszy o 0,14 sekundy, a drugi AZS AWF Katowice o 0,11 sekundy.