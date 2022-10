Mundial 2022. Mecze Polaków w strefach kibica? Pierwsze miasto w regionie deklaruje

Kiedy najlepsi piłkarze grają na mistrzostwach Europy lub świata w wielu miastach Polski – niezależnie od ich wielkości – powstają strefy kibica. Ludzie przychodzą, aby na wielkich ekranach wspólnie oglądać mecze. Część kibiców woli jednak bardziej kameralną atmosferę w domach czy barach.

Katar 2022 odbędzie się w listopadzie, bo piłkarska federacja uznała, że letnie temperatury w tym kraju byłby dla zawodników zabójcze. Czy zatem strefy kibica w ogóle powstaną? W niektórych przypadkach odpowiedź brzmi „tak”.

„Mamy to! Udało się! Kino Lot strefą kibica na Mundial w Katarze. Brawo MOK w Świdniku” – ogłosił dzisiaj Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

Andrzej Śliwa, dyrektor MOSiR w Puławach też takiej inicjatywie nie mówi „nie”. – Myślimy o tym, rozmawiamy. Czekam obecnie na propozycję naszego działu organizacji imprez. Sądzę, że wkrótce zapadną decyzje i oficjalnie o niej poinformujemy – mówi dyr. Śliwa.

Kłopotem jest jesienna aura, bo strefa dla kibiców musi zostać utworzona pod dachem.

– Nie mamy takiego miejsca – przyznaje Aneta Symbor, dyrektor MOSiR w Lubartowie. – Dyskutowaliśmy na ten temat i uznaliśmy, że najlepiej byłoby taką strefę utworzyć w kinie w LOK. Decyzje jeszcze nie zapadły.

Spotkanie w tej sprawie jest zaplanowane na środę.

Bardziej zdecydowany jest w tej materii Miłosz Bednarczyk, rzecznik prasowy MOSiR w Lublinie: – Nie planujemy utworzenie strefy kibica – stwierdza.

Ale choć miasto nic takiego nie organizuje to wcale nie oznacza, że w Lublinie kibice nie będą mogli się spotkać żeby wspólnie oglądać mecze. Swoją strefę kibica chce urządzić Sport Pub Perła.

– Zgłosiliśmy się do TVP już jakiś czas temu i cały czas czekamy na odpowiedź. Nie robimy tego po raz pierwszy więc kibice sami dopytują się o strefę. Jednak bez wiadomości zwrotnej od dostawcy sygnału na razie nie przyjmujemy żadnych zamówień od grup zorganizowanych. Nie wiem, dlaczego to trwa tak długo. W poprzednich latach było to lepiej zorganizowane – stwierdza Grzegorz Mazurek, menadżer pubu.

Ile to kosztuje

Mecze mundialowe będzie transmitowała TVP i to ona będzie udostępniała sygnał pubom, domom kultury czy kinom. Pakiet podstawowy, obejmujący jeden ekran, w technologii telewizji naziemnej cyfrowej kosztuje 2 tys. zł. Pakiet rozszerzony, satelitarny to 3 tys. zł. Wersja premium z sygnałem multicast kosztuje 5 tys. zł.

Serwis Wirtualnemedia.pl podaje, że koszt licencji komercyjnej TVP uzależniony jest od liczby miejsc dla widzów podczas publicznych pokazów meczów. – Do 1 tys. miejsc jest to 1 tys. USD, do 2 tys. - 2 tys. USD, do 5 tys. - 4 tys. USD, do 10 tys. - 8 tys. USD, a ponad 10 tys. - 14 tys. USD” – podaje serwis.