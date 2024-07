Bialska klasa okręgowa. Jest już terminarz nowego sezonu

Drużyna z Radzynia Podlaskiego nie zgłosiła się do rozgrywek bialskiej klasy okręgowej. W oświadczeniu Zarządu Klubu Młodzieżówka Radzyń Podlaski, zamieszczonym na klubowym facebooku czytamy: - Z przykrością informujemy, że drużyna seniorów naszego klubu nie została zgłoszona do rozgrywek Klasy okręgowej w sezonie 2024/2025. Decyzja ta podyktowana jest rosnącymi kosztami, jakie klub ponosi z tytułu gry w lidze okręgowej, oraz niewystarczającym wsparciem z Urzędu Miasta. Dodatkowo, coraz większa liczba zawodników decyduje się zakończyć swoją przygodę z piłką na poziomie ligowym. Chcemy z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim kibicom za ich nieocenione wsparcie oraz zawodnikom za godne reprezentowanie barw naszego klubu. Nie mówimy żegnajcie, a tylko do widzenia - napisano.

Grupy młodzieżowe będą nadal funkcjonować, ponieważ mamy wspaniałe dzieci, które zasługują na możliwość rozwijania swoich piłkarskich talentów. Co do przyszłości seniorskiej piłki w naszym klubie, nie mówimy „nie” - czas pokaże”.

Na decyzji Młodzieżówki skorzystał ŁKS Łazy, który utrzymał się na tym poziomie rozgrywek. Spadkowiczem z IV ligi jest Grom Kąkolewnica, beniaminkami Absolwent Domaszewnica i KS RED Sielczyk. Inauguracja sezonu 2024/2025 zaplanowana została na 10-11 sierpnia. Ostatnia kolejka rozegrana zostanie 10 listopada.