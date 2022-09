Doświadczenie wygrało z młodością. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

ŁKS Łazy był faworytem spotkania z LKS Agrotex Milanów. Gospodarze w pełni wykorzystali atut własnego boiska i po końcowym gwizdku mogli świętować zdobycie kolejnego, już czwartego w sezonie, kompletu punktów. – Wbrew temu, co pokazuje wynik, nie było łatwo odnieść zwycięstwo. Rywale mają młody zespół, wybieganych piłkarzy. Mogli nam strzelić dwa gole. Wygraliśmy spotkanie doświadczeniem. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy pokusić się o kolejne trafienia. Spokojne powinno być 5:2 – relacjonuje kierownik ŁKS Marcin Chwedoruk. – Gramy swoimi wychowankami. W wyjściowej jedenastce było aż ośmiu młodzieżowców. Najstarszy zawodnik miał 21 lat. Ogrywamy drużynę na przyszłość. Mieliśmy dwie „setki”, ale zabrakło doświadczenia. Gospodarze byli od nas lepsi – mówi kierownik Marek Burzec.

ŁKS Łazy – LKS Agrotex Milanów 3:0 (1:0)

Bramki: Gałach (27, 65), Wysokiński (55).

ŁKS: Lisiewicz – Gomółka (55 Purzycki), Gałach, Krukow, Wereszczyński (80 Zdnikowski), Goławski, Ostojski, Ebert, Olszewski, Fortuna, Wysokiński.

LKS Agrotex: Kozieł – Witkowski, Gil, Dąbrowski, Kolęda, Kowalski (46 Pieńkus), Antoniuk, Kamiński (54 Podgajny), Iwaniuk (62 Kapitan), Ostapiuk, Pawlak.

Gospodarze bardzo szybko otworzyli wynik. Już w 1. minucie bramkarza gości pokonał Bartłomiej Siudaj. Do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie miejscowych. Po zmianie stron Grom podwyższył wynik. Podanie od Jakuba Płudowskiego wykończył celnym strzałem Paweł Muszyński. – W pierwszej połowie to my mieliśmy więcej z gry. Gdyby obie drużyny wykorzystały swoje okazje, powinno być 4:1 dla nas. W drugiej części nastawiliśmy się na kontry, Lutnia nas zdominowała. Bramka na 2:0 padła po klasycznej kontrze. Paweł Muszyński miał jeszcze dwie dogodne okazje do strzelania kolejnych goli – relacjonuje Jarosław Kalenik, kierownik Gromu.

Grom Kąkolewnica – Lutnia Piszczac 2:0 (1:0)

Bramki: Siudaj (1), P. Muszyński (61).

Grom: Kaczmarek – M. Muszyński, P. Muszyński, Madejski, Kosel, Płudowski (88 Tkaczyński), Lecyk (64 Kanatek), Siudaj (90 Kot), Marczuk, P. Zieliński (87 R. Zieliński), Rycaj.

Lutnia: Nowachowicz – Dobosz, Kurowski, Powszuk (62 Praszczak), Lipiński (80 Bołtowicz), Magier, Całka, Kuczyński, Ramotowski, Tuttas, Artymiuk.

Pozostałe wyniki 6. kolejki: Absolwent Domaszewnica – Orzeł Czemierniki 3:1 (Mościcki 10, 71, Piekarski 50 – Kaliński 55 z karnego) * Sokół Adamów – Az-Bud Komarówka Podlaska 2:0 (Czubek 40, Cąkała 73) * Kujawiak Stanin – Młodzieżówka Radzyń Podlaski 1:1 (Grzyb 70 – Mazurek 25) * LZS Dobryń – Unia Żabików 2:3 (Golec 27, R. Andrzejuk 69 – Mirosław 5, Wachnik 10, 61) * Victoria Parczew – Tytan Wisznice 1:1 (K. Waniowski 59 – Daniłosio 84). W 72 min Kamil Oniszczuk (Tytan) nie wykorzystał rzutu karnego (przestrzelił) * Bad Boys Zastawie – Unia Krzywda 6:1 (Stosio 12, Kania 30, Mateusz Cizio 44, 46, Niedziółka 48, Śledź 88 z karnego – Kamiński 55). Czerwona kartka: Hubert Niedziółka (Bad Bosy) w 75 min, za drugą żółtą.