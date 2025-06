Rezerwy w odwrocie, czyli porażki Orląt II i Podlasia II

Unia Żabików nie miała problemów z pokonaniem rezerw Orląt Radzyń Podlaski. Podopieczni Artur Dadasiewicza wygrali na wyjeździe 4:0.

- Pierwsze 20 minut było wyrównane. Pod koniec tej części zdobyliśmy pierwszą bramkę po wrzucie z autku piłki przez Czarka Pruska. Z główki trafił Bartek Kozłowski. Po zmianie stron dorzuciliśmy jeszcze trzy kolejne gole. Komplet punktów cieszy - mówi szkoleniowiec Unii Żabików Artur Dadasiewicz. - Jedziemy na „oparach”. Nie możemy korzystać z zawodników z pierwszego zespołu, co mecz dajemy szansę młodym piłkarzom. Gramy juniorami starszymi i młodszymi. W meczu przeciwko Unii zadebiutowało dwóch zawodników z rocznika 2009 - mówi opiekun Orląt II Radzyń Podlaski Edmund Koperwas.

Orlęta II Radzyń Podlaski - Unia Żabików 0:4 (0:1)

Bramki: Kozłowski (45), Golec (58, 75), Bednarczyk (61).

Radzyń II: Ratajczyk - Migal, Borysiuk (46 Kałuski), Koprianiuk, Paszkowski, Golec (70 Kaliszuk), Drygiel, Piszcz (80 Sobianek), Burdon (75 Sulej), Aleksandrowicz, Dobruk (60 Głowniak).

Żabików: Stężała (85 Mazur) - Pliszka, Palica (68 Drygiel), Bednarczyk, Golec, Pawelec, Garbacik, Prusak, Kozłowski, Arent, Wachnik.

Kibice w Parczewie obejrzeli aż siedem goli. Pięć strzelili gospodarze, dwa goście. Miejscowa Victoria pokonała rezerwy Podlasia Biała Podlaska. Hat-tricka ustrzelił Kacper Waniowski.

- Z przebiegu spotkania można powiedzieć, że spotkały się dwie równorzędne drużyny. W drugiej połowie, po wyrównaniu na 2:2, mieliśmy trzy stuprocentowe sytuacje, ale niestety nie umieściliśmy piłki w siatce. Ta sztuka udała się Victorii, która przejęła inicjatywę od 70 minuty i wykorzystała sytuacje „zabijając” mecz na 4:2. Gratulacje dla gospodarzy. My cieszymy się z tego, że w tym spotkaniu, w seniorskiej piłce zaliczyło debiut czterech zawodników Akademii z drużyny U-17 prowadzonej przez trenera Miłosza Storto - mówi Bogusz Suchecki, trener rezerw Podlasia.

Victoria Parczew - Podlasie II Biała Podlaska 5:2 (2:1)

Bramki: K. Waniowski (37, 41, 90 + 2), Krzewski (77, 81) - Siemieniuk (10), Grzejszczak (55).

Victoria: Ludwinowski - Bancerz (61 Osieleniec), E. Waniowski (61 Domański), M. Semeniuk (68 Dębowczyk), Gryczuk (80 Mroczek), K. Waniowski, Chomiuk, Praszczak-Tracz (90 J. Semeniuk), Krzewski (86 Karpiński), Jemioł (61 Sapała), Kozłowski.

Podlasie II: Kasjaniuk - Sawczuk, Gryczuk, Zduńczyk, Gralewicz, Misiejuk (75 Sargysan), Grzejszczak (75 Szaniawski), Stefański, Siemieniuk (75 Garbacik), Radaszkiewicz (75 Onieszczuk).

Orzeł Czemierniki podejmował broniącego się przed spadkiem Kujawiaka Stanin. Gościom bardzo potrzebne są punkty. - Rywal przyjechał do nas i walczył. Z przebiegu spotkania to moja drużyna zasłużyła na zwycięstwo - mówi Konrad Łabęcki. - Mogliśmy wygrać to spotkanie, ale się nie udało. Zadziwiające jest dla mnie to, że strzelamy trzy gole w meczu wyjazdowym i schodzimy z boiska pokonani. Dwa błędy z naszej strony i tracimy trzy bramki. Musimy szukać punktów w kolejnych spotkaniach - mówi Przemysław Tryboń, trener Kujawiaka.

Lutnia Piszczac wykorzystała atut własnego boiska i rozbiła walczącego o utrzymanie Absolwenta Domaszewnica aż 9:0. O jedno trafienie mniej zaliczył w spotkaniu z Gromem Kąkolewnica Az-Bud Komarówka Podlaska. Podopieczni grającego trenera Arkadiusza Kota wygrali 8:0. - Był to mecz do jednej bramki. Przy lepszej skuteczności mogliśmy zwyciężyć jeszcze wyżej - podkreśla trener Az-Bud Arkadiusz Kot.

Walcząca o utrzymanie Unia Krzywda nie miała za wiele argumentów aby zainkasować punkty w starciu z wiceliderem Orlętami Łuków. Gospodarze przegrali 0:3. - Unia próbowała podjąć walkę, ale nie wystarczyło to na nasz zespół. Wygraliśmy, byliśmy lepsi - mówi Rafał Jaworski, trener ekipy z Łukowa.

Pozostałe mecze: Orzeł Czemierniki - Kujawiak Stanin 4:3 (Bożym 18, Baryła 26, Kuźma 74, 78 - Abramek 11, Sosnowski samobójcza 37, K. Osiński 90) * ŁKS Łazy - LZS Sielczyk 4:0 (Mościcki 22, 52, 75, Grzelak 64) * Lutnia Piszczac - Absolwent Domaszewnica 9:0 (Magier 17, Giś 42, Magier 49, Mackiewicz 52, Tuttas z karnego 55, 80, Kapusta 65, Lewczuk 83, Fronczek 85) * Sokół Adamów - LKS Milanów 3:6 (Skórka 38, Dołęga 40, Sikora 43 - Ostapiuk 28, 90 + 1, Kolęda 49, Pawlak 55, Pawlina 70, Mazurek 90 + 4) * Az-Bud Komarówka Podlaska - Grom Kąkolewnica 8:0 (Grochowski 21, 85, Borkowski 29, 50, 58, 59, Paczuski 68, 80). W 74 min Jacek Mielnik (Grom) przestrzelił rzut karny * Unia Krzywda - Orlęta Łuków 0:3 (Radosław Cieślak samobójcza 34, Osiak 74, Kołodziejczuk 87). Czerwone kartki: Marcel Kołodziejczuk (Łuków) e 88 min, za niesportowe zachowanie; Paweł Szlaski (Krzywda) w 88 min, za niesportowe zachowanie.