Huśtawka emocji w Żółkiewce. Chełmska klasa okręgowa wznowiła rozgrywki

Aż dziewięć goli obejrzeli na inaugurację kibice w Żółkiewce. Hetman po pierwszej połowie prowadził 2:0. Goście z Rejowca mogli zmniejszyć straty ale byli nieskuteczni. Nie potrafili wykorzystać tak doskonałej okazji jak rzut karny. Sposobu na bramkarza Karola Ścibaka nie mógł znaleźć Przemysław Huk – golkiper Hetmana obronił strzał piłkarza Unii. – Nie powinno być tego karnego. Rzekomo było zagranie ręką. W większości przypadków sędziowie nie gwiżdżą takich „11” – mówi Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana.

Pierwsza połowa jakby nieco uśpiła miejscowych, którzy w drugiej odsłonie przeżyli szok. – Nie wiem, jak to wytłumaczyć – mówi Koprucha. To, co się wydarzyło na boisku mocno zaskoczyło przede wszystkim gospodarzy. W ciągu 36 minut drużyna z Rejowca strzeliła im pięć goli obejmując prowadzenie 5:2. – Już w pierwszej połowie graliśmy nieźle ale brakowało skuteczności. Bardzo dobrze bronił też bramkarz Hetmana. W drugiej już wykazaliśmy się lepszą celnością – mówi Marcin Palonka, kierownik Unii Rejowiec.

Goście też byli niemile zaskoczeni. – Szokiem dla nas było to, że w bardzo krótkim czasie Hetman wyciągnął wynik z 2:5 na 4:5. Cieszymy się ze zwycięstwa. Obie drużyny zaprezentowały bardzo ofensywną piłkę nożną – dodaje Palonka.

Hetman Żółkiewka – Unia Rejowiec 4:5 (2:0)

Bramki: Małek (21), Sawicki (45), Rycerz (88, z karnego 90 + 1) – A. Czerwiński (z karnego 51, 62, 81), Kwiatosz (76), Huk (87).

W 19 minucie Przemysław Huk (Rejowiec) nie strzelił rzutu karnego (obronił bramkarz Hetmana).

Hetman: Ścibak – Pobiega, Widz, Sawicki, Małek, Rycerz, Puchala, Więckowski, Wikira, Koprucha, Banaszak (46 Amerla).

Rejowiec: Pastuszak – J. Czerwiński, Kloc, T. Rossa, Karauda, Górny (87 Wiewióra), Huk, Brzezicki (75 R. Rossa), Kwiatosz, A. Czerwiński, Szajduk (46 W. Rossa).

Spadkowicz z IV ligi musiał się napracować aby odnieść sukces z Frasssatim. – Graliśmy na ciężkim terenie z wymagającym przeciwnikiem. Wygraliśmy, ale nie było łatwo. W pierwszej połowie stworzyliśmy trzy klarowne sytuacje do zdobycia bramki, wykorzystaliśmy jedną. Groźną akcję gospodarzy wybronił nasz bramkarz – relacjonuje szkoleniowiec Brata Andrzej Ignaciuk.

Po pierwszej połowie i prowadzeniu 1:0 goście dążyli do zamknięcia meczu, gospodarze też nie zamierzali oddać pola bez walki. – Prowadzenie 1:0 to niezbyt bezpieczny wynik. Do końca było nerwowo. Najważniejsze, że w końcówce zamknęliśmy spotkanie – podsumowuje Ignaciuk.

Frassati Fajsławice – Brat-Cukrownik Siennica Nadolna 0:2 (0:1)

Bramki: Dubaj (44), Kowalczyk (90 + 1).

Frassati: Hajkowski – Gęca, K. Przebirowski, P. Przebirowski, Ciempiel (51 Krzykała), K. Błaziak (81 B. Błaziak), Dunda, Robak, S. Gieracz, Adamiec, P. Kostka.

Brat: Jopek – Malinowski, Arkadiusz Kister, Chwaszcz (77 Grzesiak), Aleksander Urbański, Płatek, Kniażuk, Arnold Kister, Niedrowski, Wójcik (46 Wędzina), Dubaj (71 Karol Kowalczyk).

Pozostałe wyniki 1. kolejki: Victoria Żmudź – Włodawianka Włodawa 2:6 (Iwat 15, Sawa 29 – Gołąb 9, 67, Węgliński 39, Kuczyński z karnego 52, Mahdysh 85, Winiarczyk 90) * Ogniwo Wierzbica – Orzeł Srebrzyszcze 11:1 (Balcerek 13, 18, 40, 72, E. Klimowicz 24, 28, 35, 51, Knot 62, D. Klimowicz 83, Jusiuk 90 – M. Wójcicki 7) * Spółdzielca Siedliszcze – Kłos Gmina Chełm 0:3 (Michał Siatka 54, Paweł Wójcicki 65, Damian Jabłoński 87) * Unia Białopole – Znicz Siennica Różana odwołany z powodu złego stanu boiska * Ruch Izbica – Granica Dorohusk, nie odbył się z powodu zalania boiska. Przełożony na 31 sierpnia (godzina 17).

17 sierpnia: Znicz – Ruch * 21 sierpnia: Kłos – Frassati * Rejowiec – Spółdzielca * Granica – Hetman * Orzeł – Białopole * Victoria – Ogniwo * Włodawianka – Brat-Cukrownik przełożony na 31 sierpnia.

Walkower dla Ruchu

Komisja Gier Chełmskiego Oddziału LZPN zweryfikowała mecz 2. rundy Pucharu Polski pomiędzy Ogniwem Wierzbica, a Ruchem Izbica jako walkower 0:3. W drużynie z Wierzbicy wystąpiło trzech nieuprawnionych zawodników. Na boisku było 4:2 dla Ogniwa. W kolejnej rundzie Ruch zagra z Granicą Dorohusk (24 sierpnia, godz. 17, w Izbicy).

Pozostałe pary 3. rundy: Vitrum Wola Uhruska – Unia Rejowiec * Victoria Żmudź – Frassati Fajsławice * Brat-Cukrownik Siennica Nadolna – Kłos Gmina Chełm.