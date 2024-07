Sparta Rejowiec Fabryczny ma nowego trenera

Kilka tygodni temu kibice w Rejowcu Fabrycznym żegnali wychowanka, wieloletniego piłkarza i trenera zespołu Bartosza Bodysa, który kończył współpracę ze Spartą. Po rozstaniu nie był długo bezrobotny, od lipca objął posadę szkoleniowca Bugu Hanna, trzeciej drużyny chełmskiej „okręgówki”. Miejsce Bodysa zajął Karol Kurzępa, dotychczasowy bramkarz zespołu.

W minionych rozgrywkach Kurzępa wystąpił w 22 ligowych meczach drużyny z Rejowca Fabrycznego. Było to jego drugie podejście jako zawodnika do Sparty. Wcześniej grał w zielono - biało - czerwonych barwach w rundzie wiosennej sezonu 2007/2008. Zaliczył wówczas 15 występów. W karierze był zawodnikiem m. in. Avii Świdnik, Stali Kraśnik czy Lewartu Lubartów. Praca na trenerskiej ławce w Sparcie nie będzie jego pierwszą. Przez kilka sezonów prowadził Tura Milejów, z którym w sezonie 2021/2022 wywalczył awans do lubelskiej ligi okręgowej. Był również trenerem bramkarzy w Górniku Łęczna oraz Akademii tego klubu, jak też w Motorze Lublin.

W minionym sezonie Sparta, z Kurzępą w składzie, uplasowała się na drugim miejscu chełmskiej klasy okręgowej, dającym prawo gry w barażach o IV ligę. W półfinale pokonała rezerwy Avii Świdnik 3:2, w finale ulegała 1:3 Huczwie Tyszowce.