Wiemy ile zespołów wystąpi w Keeza chełmskiej klasie okręgowej w nadchodzącym sezonie

Dobre wieści napłynęły dla piłkarzy i działaczy klubu ze Srebrzyszcza. Drużyna zajęła na koniec sezonu 2021/2022 12. miejsce w lidze okręgowej i znalazła się w gronie czterech spadkowiczów. Taki sam los podzieliły Hutnik Dubeczno, Start-Regent Pawłów i Znicz Siennica Różana. Ostatnia z drużyn, z sprawą wycofania się z rozgrywek klasy okręgowej Agrosu Suchawa (ostatecznie zgłosił się do klasy A), utrzymała się na poziomie „okręgówki”. Z kolei z pomocą Orłowi przyszedł mistrz bialskiej klasy okręgowej Grom Kąkolewnica. Drużyna zrezygnowała z awansu do IV ligi. Zgodnie z regulaminem rozgrywek, taką propozycję otrzymał drugi w tabeli ŁKS Łazy, ale również odmówił. Podobnie postąpił trzeci w klasyfikacji LZS Dobryń. Takie rozstrzygnięcie sprawiło, że w IV lidze ostatecznie utrzymała się sklasyfikowana na piątej pozycji Sparta Rejowiec Fabryczny, która miała spaść do chełmskiej klasy okręgowej. To z kolei otworzyło drzwi dla Orła Srebrzyszcze, który, podobnie jak Znicz Siennica Różana, nie zostanie zdegradowany do klasy A. Ostatecznie spadną tylko dwa ostatnie zespoły w tabeli czyli Hutnik Dubeczno i Start-Regent Pawłów, a nie jak to było w pierwszej wersji – cztery.

W piątek obradował Zarząd LZPN, który miał podjąć decyzję o ewentualnym powiększeniu liczby drużyn w chełmskiej klasie okręgowej z 14 do 16. Chodziło też o to, aby liczba zespołów na tym poziomie rozgrywek nie była mniejsza od ilości drużyn w klasie A, aby przede wszystkim nie generować kosztów dla klubów w najniższej lidze. Według zgłoszeń na tym poziomie miało zagrać 16 zespołów, podczas gdy w lidze okręgowej – 14. W „okręgówce” nie będzie grał, na co liczył, wicemistrz chełmskiej klasy A, GKS Łopiennik. – Wszystko zostaje po staremu czyli liga okręgowa nadal będzie mieć 14 drużyn. Fakt utrzymania Sparty Rejowiec Fabryczny oraz Orła Srebrzyszcze miał ważne znaczenie dla zarządu – tłumaczy Sławomir Kuźmicki, Przewodniczący Wydziału Gier Chełmskiego Oddziału LZPN.

Przy takim rozwiązaniu chełmska klasa A liczyć będzie 15 drużyn, a nawet być może 16. – Dzwonili do mnie z Leszkopolu Bezek. Myślą o reaktywacji klubu. Wszystko wskazuje na to, że klasa A grać będzie w dwóch grupach, systemem mecz i rewanż. Na koniec mistrzowie każdej z grup zmierzą się w barażu o awans. To są wstępne propozycje – mówi Kuźmicki.