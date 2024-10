Włodawianka ogrywa Ruch Izbica na jego terenie. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

W meczu Ruchu z Włodawianką w głównej roli wystąpił bramkarz gości Daniel Polak. - Daniel wybronił trzy sytuacje sam na sam. Umiał się właściwie ustawić aby zapobiec stracie bramki. Popisał się ogromnym doświadczeniem i umiejętnościami - mówi Antoni Kruk, kierownik Włodawianki. Goście strzelili zwycięskiego gola z rzutu karnego. - Faulowany był Bartosz Staszewski, rzut karny został podyktowany słusznie - przyznaje Kruk. - Nie ma mowy o pomyłce, faul był ewidentny - dodaje Roman Blonka, grający trener Ruchu Izbica.

Był to typowy mecz walki. - Oprócz rzutu karnego mieliśmy jeszcze trzy sytuacje na powiększenie prowadzenia. Okazji nie wykorzystali Walentyn Fedoruk, Łukasz Kępiński i Daniło Zakałyk. Z przebiegu meczu i wypracowanych sytuacji bramkowych zwycięzcą powinien być Ruch. Na szczęście liczy się to, co w sieci. To my trafiliśmy do bramki i zainkasowaliśmy trzy punkty - ocenia kierownik Włodawianki. - Poza trzema „setkami” mieliśmy jeszcze co najmniej pięć okazji na zdobycie bramki. Byliśmy jednak nieskuteczni. Można było z tego meczu wyciągnąć więcej. Faktem jest jednak, że z różnych powodów zabrakło u nas 10 ludzi do gry - mówi Blonka.

Ruch Izbica - Włodawianka Włodawa 0:1 (0:1)

Bramka: Władysław Fedoruk (z karnego 24).

Ruch: Sasim - Bożko (70 Banach), Blonka, Kić, Knap, P. Lewandowski (80 Frącek), G. Lewandowski (73 Jakóbczak), Wojewoda, Jasiński, Gałka, Wlizło.

Włodawianka: Polak - Staszewski, Latała, Madejczyk, Nielipiuk, Władysław Fedoruk, Walentyn Fedoruk, Zakałyk, Soroka (60 Chwedoruk), Kępiński (80 Grab), Węgliński.

Bug bardzo szybko bo już w 20 minucie stracił Karola Struga, który nabawił się urazu kolana. - Do końca rundy jesiennej Karol już nie zagra - mówi Hubert Kowalik, dyrektor sportowy Bugu Hanna. - Przez pierwsze 20 minut mecz był wyrównany, Hetman miał też swoje szanse. W drugiej połowie już przeważaliśmy - dodaje. - Pierwsza i druga bramka to nasze błędy. Nie zmienia to jednak faktu, że gdyby Bug wykazał się większą skutecznością, to nasza porażka byłaby znacznie wyższa. Mieliśmy swoje problemy kadrowe, na mecz pojechaliśmy tylko w 11-osobowym składzie - mówi grający trener Hetmana Damian Koprucha.

Bug Hanna - Hetman Żółkiewka 5:0 (2:0)

Bramki: Malichani (25, 55, 68), Boiarczuk (35), Forane (60).

Czerwona kartka: Rafał Małek (Hetman) w 73 min, za drugą żółtą. W 80 min Damian Koprucha (Hetman) przestrzelił rzut karny.

Bug: Perdun - Sikorski, Małocha (70 Oniszczuk), Grzegorczyk, Naumiuk, Masztaleruk (65 Mileszczyk), Stepaniuk (77 Gryczuk), Strug (20 Forane), Boiarczuk (75 Kozachenko), Malichani, Świeca.

Hetman: Pobiega - Małek, Wikira, Rycerz, Zając, Amerla, Szymonek, D. Koprucha, P. Prus, Basiak, Grzegórski.

Pozostałe wyniki 12. kolejki: Astra Leśniowice - Ogniwo Wierzbica 3:3 (Dąbrowski 22, Nowakowski 62, Patoka 90 + 4 - E. Klimowicz 38, Balcerek 89, Sobiesiak 90 + 5) * GKS Łopiennik - Chełmianka II Chełm 4:3 (Szabat 45, Mazurkiewicz 45 + 3, Wojciechowski 62, Jasiński70 - Pendel 30, Konojacki 60, z karnego 85). Czerwona kartka: Karol Wojciechowski (GKS Łopiennik) w 85 min, z drugą żółtą * Unia Rejowiec - Brat Siennica Nadolna 2:0 (Kozioł 13, Kwiatosz z karnego 90) * Frassati Fajsławice - Granica Dorohusk 5:0 (Stefaniak 21, K. Kostka 36, Dunda z karnego 59, Kowalczuk 60, P. Przebirowski 84) * Spółdzielca Siedliszcze - Sparta Rejowiec Fabryczny 0:3 (Gabrelski 14, Adamiec z karnego 60, Głowacki 64). W 20 min Adrian Gadomski (Sparta) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz).