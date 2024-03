GKS Górnik Łęczna chce podtrzymać dobrą passę we Wrocławiu

Górnik przerwę zimową spędził na czwartym miejscu, co było pewnym powodem do niepokoju. Przeciętne wyniki sprawiły zresztą, że w trakcie rundy jesiennej posadę stracił Robert Makarewicz.

Patryk Błaziak dopiero w zimie mógł spokojnie popracować z drużyną i efekty tego widać już od pierwszych spotkań. Najpierw zespół pokonał 2:1 AZS UJ Kraków w zaległym spotkaniu Orlen Ekstraligi. Później łęcznianki pokonały 13:0 Victorię Niemcz Osielsko w 1/8 finału Pucharu Polski.

Wreszcie w sobotę wicemistrzynie Polski pokonały 1:0 AP Orlen Gdańsk. Gola zapewniającego 3 pkt zdobyła Katja Skupień. To pozwoliło łęczniankom przesunąć się na trzecią pozycję. Strata do liderującej Pogoni Szczecin jest duża, bo wynosi aż 10 pkt. Wicelider, GKS Katowice, jest jednak lepszy o zaledwie 4 „oczka”.

– Początek rywalizacji był nerwowy. Kiedy jednak puściły emocje związane z inauguracją rundy wiosennej, to wszystkim grało się łatwiej. W pierwszej połowie było mało sytuacji podbramkowych, ale udało nam się wykorzystać jedną z nich. Byliśmy konsekwentni w obronie i z tego jestem bardzo zadowolony. To nasze słowo klucz. Tej drużynie towarzyszy wielka pasja. Wszyscy kochamy piłkę nożną i dlatego jesteśmy w tym miejscu – przyznał Patryk Błaziak.

– Najważniejsze jest to, że zagrałyśmy na zero z tyłu. Pokazałyśmy poświęcenie i determinację. Oczywiście, było trochę nerwówki, ale czasem takie spotkania też trzeba rozegrać. Najważniejsze jest zwycięstwo – mówi Sandra Urbańczyk, bramkarka Górnika.

W sobotę Górnik czeka kolejne poważne wyzwanie – wyjazdowa rywalizacja ze Śląskiem Wrocław. Przeciwnik to siódma drużyna Orlen Ekstraligi. Piłkarki z Dolnego Śląska jednak świetnie zaczęły rundę wiosenną, bo tydzień temu rozbiły na wyjeździe 3:0 Stomilanki Olsztyn. Bramki zdobywały Marcelina Buś, Natalia Sitarz oraz Klaudia Adamek. Ta pierwsza jest najlepszą strzelczynią swojej ekipy z dorobkiem 6 bramek.

– W zespole panują dobre humory. W takich nastrojach udamy się do Wrocławia i chcemy wywalczyć tam trzy punkty. Najważniejszy jest zawsze dla nas najbliższy mecz. Determinacja, jakość, charakter i zero z tyłu – to się dla nas liczy – powiedziała Dominika Dereń, zawodniczka Górnika.

Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 12.