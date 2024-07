GKS Górnik Łęczna ogłosił pierwsze transfery

Do tej pory w kontekście Górnika Łęczna mówiono głównie o osłabieniach. Te najnowsze to chociażby Klaudia Fabova czy Oliwia Rapacka. Słowaczka zasili AP Orlen Gdańsk. Rapacka zdecydowała się na kierunek bardziej egzotyczny i od nowego sezonu będzie reprezentować barwy Panathinaikosu Ateny. – Spędziłam dziesięć sezonów w Ekstralidze, kilka razy chciałam odejść. Teraz czuję, że jestem na to gotowa. Mam olbrzymie doświadczenie z polskich boisk, więc kiedy mam spróbować swoich sił poza granicy Polski jak nie teraz? Grecja nie jest typowym kierunkiem, ale może ten transfer zapoczątkuje modę na ten kraj. Klub na pewno ma ciekawy pomysł na przyszłość, więc jestem optymistką – twierdzi w mediach społecznościowych Górnika Oliwia Rapacka.

Oprócz wymienionej dwójki Łęczną opuszczają także Milena Kazanowska, Natalia Nestorowicz, Natalia Drożyńska oraz Oliwia Stachura.

Na szczęścia w Górniku są również wzmocnienia. Już dużo wcześniej poinformowano o zaangażowaniu Klaudii Lefeld, która wraca do Łęcznej po pobycie w Szwajcarii. Hitem transferowym ostatnich dni jest zaangażowanie Clarissy Kirsch-Downs. Niespełna 27-letnia Amerykanka ostatnie trzy lata spędziła w AP Orlen Gdańsk. Przed przyjazdem do Polski występowała w LaSalle University w Filadelfii, a następnie reprezentowała barwy włoskiego zespołu AS Roma. – Jestem szczęśliwa, że dołączam do Górnika. To nowe wyzwanie, które z radością rozpoczynam w klubie ze wspaniałą historią kobiecej piłki nożnej. Jako piłkarka jestem bardzo wdzięczna za możliwość dalszego rozwoju. W tym sezonie jako zespół mamy duże ambicje i chcemy wspólnie odnieść sukces! – skomentowała na łamach klubowej strony internetowej Clarissa Kirsch-Downs.

Drugim ruchem transferowym jest zaangażowanie Anny Rędzi. 27-letnia pomocniczka ostatnio grała w Czarnych Sosnowiec. Kibice mogą jednak kojarzyć ją z gry w AZS PWSZ Wałbrzych czy UKS SMS Łódź. Jej największym sukcesem był złoty medal mistrzostw Europy U-17. Rędzia na swoim koncie ma również występy w seniorskiej reprezentacji Polski. – Jestem niezwykle podekscytowana tym nowym rozdziałem w mojej karierze i nie mogę się doczekać, aby wnieść swoją energię i umiejętności na boisko. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia na meczach! – skomentowała na łamach klubowej strony internetowej Anna Rędzia.

Łęcznianki przygotowania rozpoczęły już kilkanaście dni temu. – Poprzedni sezon był nieudany, ale zapominamy o nim. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Naszym celem jest mistrzostwo Polski. Jesteśmy w Górniku Łęczna, a tu zawsze gra się o tytuł - zapowiadał na starcie przygotowań Patryk Błaziak, opiekun Górnika.

Jego podopieczne rozegrały już nawet dwa sparingi. Przed tygodniem pokonały na wyjeździe Legia Ladies Warszawa. Przedstawicielki Orlen Ekstraligi pewnie wygrały 2:0 po golach Katji Skupień oraz Nikoli Dębińskiej. W sobotę natomiast zagrały z Resovią Rzeszów. Rywalizacja z beniaminkiem Orlen Ekstraligi odbyła się w Łęcznej i zakończyła się wyraźnym triumfem gospodyń, które wygrały aż 4:1. Gole dla Górnika zdobyły Julia Piętakiewicz, Katja Skupień i Roksana Ratajczyk. Jedna bramka była samobójcza. Kolejny sparing odbędzie się w sobotę, kiedy łęcznianki zmierzą się z AP Orlen Gdańsk.