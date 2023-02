GKS Górnik Łęczna – RB Lipsk 3:1. Udany sprawdzian z liderem 2. Bundesligi

To był bardzo wartościowy sparing dla zawodniczek wicelidera Ekstraligi. RB Lipsk to nowa siła w niemieckim futbolu, która za chwilę pojawi się w Bundeslidze. Na razie zawodniczki z Lipska grają na drugim poziomie rozgrywkowym, ale są liderem zmagań i zapewne na koniec sezonu będą cieszyć się z awansu.

Dlatego nie powinno dziwić, że początek spotkania należał do Niemek. Szybko jednak to się zmieniło i w 12 min Górnik objął prowadzenie. Było to możliwe dzięki trafieniu Klaudii Miłek. Łęcznianki już do końca pierwszej połowy były stroną przeważającą i tworzyły sobie kolejne sytuacje. Niestety, ale w najważniejszych momentach podopiecznym Roberta Makarewicza brakowało skuteczności.

Na drugą połowę Niemki wyszły dużo lepiej zdominowane. Szybko to przyniosło efekt, bo w 70 min doprowadziły do remisu. I kiedy wydawało się, że tym wynikiem zakończy się sobotnia rywalizacja, o sobie przypomniała górnicza młodzież. W 88 min na prowadzenie wicemistrzynie Polski wyprowadziła Julia Piętakiewicz, a chwilę później wynik na 3:1 ustaliła Inez Sikora. – To był wartościowy mecz z ciekawym przeciwnikiem. Lipsk prezentuje zupełnie odmienny styl niż nasi rywale w Ekstralidze. W pierwszej części spotkania mieliśmy trochę problemów, ale udało nam się poukładać grę. Forma Piętakiewicz i Sikory to duży plus. To tylko pokazuje jak zacięta jest rywalizacja w naszym zespole. Mamy grono młodych zawodniczek, które chcą wskoczyć do pierwszej jedenastki. Te ograne i bardziej doświadczone też nie zamierzają oddawać miejsca za darmo – mówi klubowym mediom Robert Makarewicz, opiekun Górnika.

W niedzielę wiceliderki Ekstraligi zmierzyły się z I-ligową Bielawianką Bielawa. Różnica między tymi poziomami rozgrywkowymi jest ogromna, co tylko to spotkanie potwierdziło. Łęcznianki wygrały aż 11:1, a łupem bramkowym podzieliły się Dominika Dereń, Klaudia Fabova, Julia Piętakiewicz, Klaudia Miłek, Jagoda Cyraniak, Katja Skupień i Natalia Nestorowicz. Cztery pierwsze zaliczyły po dwa trafienia.

Kolejny sparing odbędzie się 11 lutego, kiedy w Wiśniowej Górze Górnik zagra z II-ligową Ślęzą Wrocław. Na zakończenie okresu przygotowawczego, 19 lutego, łęcznianki podejmą jeszcze na własnym boisku I-ligowe Stomilanki Olsztyn. Sześć dni później ruszy runda wiosenna, a w pierwszej kolejce Górnik podejmie na swoim stadionie Śląsk Wrocław, obecnie 5 siłę Ekstraligi.

GKS Górnik Łęczna – RB Lipsk 3:1 (1:0)

Bramki dla Górnika: Miłek (12), Piętakiewicz (88), Sikora (90).

Górnik: Palińska (46 Urbańczyk) – Bużan (60 Drożyńska), Ratković (60 Litwiniec), Głąb (60 Cyraniak), Zając (60 Skupień), Litwiniec (46 Szymczak), Kaczor (46 Dereń), Rapacka (60 Sikora), Lefeld (60 Dębińska), Fabova (60 Piętakiewicz), Miłek (60 Nestorowicz, 75 Gliszczyńska).

Bielawianka Bielawa – GKS Górnik Łęczna 1:11 (0:6)

Bramki dla Górnika: Dereń (7, 52), Fabova (24, 30), Cyraniak (29), Skupień (33), Piętakiewicz (45, 87), Miłek (61, 88), Nestorowicz (64).

Górnik: Urbańczyk (46 Palińska) – Drożyńska (46 Zając), Bużan (46 Ratković), Cyraniak (60 Głąb), Skupień (60 Miłek), Szymczak (60 Zając), Dereń (60 Litwiniec), Dębińska (60 Piętakiewicz), Sikora (60 Rapacka), Piętakiewicz (46 Nestorowicz), Fabova (46 Kaczor).

Nasze w kadrze

Klaudia Lefeld jest jedyną reprezentantką Górnika Łęczna powołaną do reprezentacji Polski na towarzyskie mecze z reprezentacją Szwajcarii. Spotkania z Helwetkami odbędą się 17 lutego w Algeciras i 21 lutego w Marbelli. Wśród nominowanych przez Ninę Patalon znalazły się głównie piłkarki występujące poza granicami Polski. Tylko7 z 23 zaproszonych piłkarek na co dzień gra w rodzimej Ekstralidze.

Liczniejsze przedstawicielstwo Górnik ma w reprezentacji U-17. Marcin Kasprowicz na zgrupowanie w Pruszkowie zaprosił Jagodę Cyraniak, Annę Gliszczyńską, Inez Sikorę, Emilę Szymczak oraz Sandrę Urbańczyk. Spotkanie kadrowiczek rozpocznie się 11 lutego i będzie jednym z etapów przygotowań do turnieju drugiej rundy kwalifikacji mistrzostw Europy, który zostanie rozegrany w marcu w Estonii.

We wtorek gra młodzież

We wtorek w Niedrzwicy Kościelnej zostanie rozegrany Turniej o Puchar Modesta Boguszewskiego. Impreza jest przeznaczona dla młodzików i odbędzie się w hali sportowej miejscowej szkoły podstawowej. Oprócz gospodarzy, Orionu Niedrzwica, zagrają w niej jeszcze Cisy Nałęczów oraz LKS Poniatowa. Start zawodów zaplanowany jest na godz. 16.30.