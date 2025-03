Górnik Łęczna pokonał AP Orlen Gdańsk

- Cieszę się, że mój debiut w roli trenera przypadnie akurat na Dzień Kobiet, co dodaje temu wydarzeniu wyjątkowego znaczenia. Jestem pełen motywacji i zapału, by razem z zespołem osiągać ambitne cele. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy dzień będzie początkiem wspaniałej współpracy i wielu sukcesów – mówił Artur Bożyk przed sobotnim spotkaniem z AP Orlen Gdańsk.

I rzeczywiście, debiut miał wymarzony. Górnik Łęczna w starciu z AP Orlen Gdańsk zaprezentował znakomity futbol, a klasą dla siebie była Paulina Tomasiak. Nowa piłkarka klubu z Łęcznej już w 5 min przeprowadziła indywidualny rajd zakończony wyłożeniem piłki do Katji Skupień, która bez problemu otworzyła wynik meczu. Drugi gol też był zasługą Tomasiak. Jej kolejny slalom sprawił, że na 12 m przed bramką znalazła się Klaudia Lefeld. Reprezentantka Polski uderzyła, ale golkiperka Orlenu odbiła piłkę. Zrobiła to jednak tak nieszczęśliwie, że do futbolówki dopadła Julia Pietakiewicz, która w ten sposób ustaliła wynik spotkania.

GKS Górnik Łęczna – AP Orlen Gdańsk 2:0 (2:0)

Bramki: Skupień (5), Piętakiewicz (26).

Górnik: Piątek – Ratajczyk, Zawadzka, Kazanowska, Głąb (78 Sikora), Hałatek (70 Dereń), Kłoda (61 Kirsch-Downs), Lefeld, Skupień, Tomasiak, Piętakiewicz (78 Posiewka).

Orlen: Geletova – Szewczuk, Kołodziejek, Kulig (74 Osowska), Furmaniak (66 Frazier), Ugnatowicz, Tarnawska (46 Jagodzińska), Ostopinka, Fabova, Mazur (46 Derus), Christan (66 Lucia).

Żółte kartki: Szewczuk, Ignatowicz, Ostopinka, Fraziek. Sędziowała: Olesiak. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki: UKS SMS Łódź – Resovia 3:0 * Stomilanki Olsztyn – Czarni Sosnowiec 2:7 * Rekord Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin 0:4 * Pogoń Tczew – Śląsk Wrocław 2:3. Mecz GKS Katowice – Skra Częstochowa nie odbył się.

Katowice 13 39 43-3 Czarni 14 36 64-6 Szczecin 14 33 42-14 Górnik 14 26 31-14 Śląsk 14 25 34-21 Łódź 14 20 17-10 Orlen 14 17 20-25 Rekord 13 11 10-30 Tczew 14 10 10-38 Stomilanki 13 9 13-46 Resovia 14 4 7-47 Skra 11 3 5-42

15-16 marca: Górnik – Łódź * Orlen – Tczew * Śląsk – Rekord * Szczecin – Stomilanki * Czarni – Katowice * Skra – Resovia.