Klaudia Lefeld z Górnika Łęczna wciąż czeka na szansę gry w reprezentacji Polski

To nie był dobry piątek dla piłkarek reprezentacji Polski. Biało-Czerwone w Altach mierzyły się z Austrią. Spotkanie było rozgrywane w fatalnych warunkach atmosferycznych. Nad tą piękną miejscowością przechodziła olbrzymia burza połączona z potężną ulewą. Z nią nie radziły sobie nawet nadawcy spotkania, którzy byli zmuszeni przerwać na kilka minut transmisję. Z kolei w drugiej połowie mecz został przerwany na kilka minut z powodu grzmotów.

Warunki atmosferyczne nie są jednak żadnym usprawiedliwieniem dla podopiecznych Niny Patalon, które zagrały dramatycznie słabo. Długo nie potrafiły oddać nawet celnego strzału na bramkę gospodyń, a w 37 min same przyjęły trafienie za sprawą uderzenia głową Celiny Degen.

Po zmianie stron nie było lepiej. Ciężko jednak myśleć o zwycięstwie, skoro nawet Ewa Pajor marnowała idealne sytuację. Nowa snajperka FC Barcelona w 55 min spudłowała mając przed sobą praktycznie pustą bramkę. Austriaczki miały lepiej nastawione celowniki i w 71 min Eileen Campbell podwyższyła prowadzenie miejscowych piłkarek. Gola na 3:0 Biało-Czerwone wbiły sobie same za sprawą niefortunnej interwencji Oliwii Woś. Honorową bramkę chwilę później zdobyła Natalia Padilla Bidas, co jednak nie zmienia smutnego obrazu rywalizacji z Austrią.

Szkoda, że w tym meczu Nina Patalon nie zaufała Klaudii Lefeld, która wraca do Górnika Łęcznej po grze w Grashopper Zurych. Jedna z liderek ekipy prowadzonej przez Patryka Błaziaka szansę na występ być może otrzyma we wtorkowym meczu z Islandią. To spotkanie rozpocznie się o godz. 19 w Sosnowcu, a bezpośrednią relację z niego można obejrzeć na antenie TVP Sport.

Ten mecz zamknie fazę grupową eliminacji do mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów. Niezależnie od wyniku, Biało-Czerwone zamkną tabelę swojej grupy i następną edycję rozpoczną w Dywizji B. Zagrają jednak w barażach o awans do mistrzostw Europy.

Austria – Polska 3:1 (1:0)

Bramki: Degen (37), Campbell (71), Woś (74 samobójcza) –Padilla Bidas (79).

Austria: Zinsberger –Wienroither, Georgieva, Kirchberger, Hanshaw, Purtscheller, Degen (46 Schasching), Puntigam (79 Feiersinger), Höbinger, Dunst (72 Hickelsberger), Eileen Campbell (79 Billa).

Polska: Szemik –Adamek (46 Dudek), Zieniewicz, Woś, Wiankowska, Padilla Bidas, Matysik, Achcińska, Kamczyk (80 Zdunek), Kokosz (46 Grabowska), Pajor.

Sędziowała: Antoníou (Grecja).

Inny wynik: Islandia – Niemcy 3:0.

Niemcy 5 12 13-8 Islandia 5 10 10-5 Austria 5 7 10-8 Polska 5 0 4-16

16 lipca: Niemcy – Austria * Polska – Islandia (godz. 19).