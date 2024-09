Piłkarki Górnika Łęczna wygrały w Gdańsku i maszerują w górę tabeli

Spotkanie, które pierwotnie miało zostać rozegrane w końcówce sierpnia, okazało się meczem bardzo interesującym. Co najważniejsze, zakończyło się ono zwycięstwem Górnika, co pozwoliło mu znacznie przybliżyć się do czuba tabeli. Obecnie, podopieczne Patryka Błaziaka zajmują szóste miejsce, ale ich strata do pozycji medalowych jest już nieznaczna.

Piękny stadion w Gdańsku zawsze mobilizuje i... przytłacza piłkarki. Tym razem wczesna pora rozgrywania spotkania sprawiła, że trybuny świeciły pustkami. Mimo to pierwsza połowa nie należała do najpiękniejszych. Druga połowa wynagrodziła kibicom wcześniejsze minuty. Kluczowy moment spotkania miał miejsce w 55 min, kiedy Klaudia Lefeld nieco na siłę przedarła się lewą stroną boiska. Lidera Górnika uderzyła z ostrego konta, a stojąca między słupkami bramki Orlenu Marta Michlewicz odbiła piłkę przed siebie. Dopadła do niej Dorota Hałatek i wyprowadziła łęcznianki na prowadzenie.

Stracony gol podrażnił gospodynie, które próbowały odrobić straty. Ich ataki były jednak bardzo nieudolne. Dużo bardziej konkretna była Lefeld. W 80 min świetnie doszła do świetnie dośrodkowanej przez Agnieszkę Jędrzejewicz piłki i strzałem głową ustaliła wynik meczu.

Pokonanie Orlenu sprawiło, że seria meczów bez porażki w wypadku Górnika wydłużyła się do czterech. Co ważne, jest duża szansa, że w niedzielę zostanie ona jeszcze przedłużona, ponieważ Górnik będzie rywalizował na własnym stadionie ze Stomilankami Olsztyn. Najbliższy przeciwnik w ostatniej koleje został w stolicy Warmii i Mazur rozbity aż 1:4 przez ... Orlen. Rywalizacja w Łęcznej rozpocznie się o godz. 12. Wstęp na to spotkanie jest bezpłatny.

AP Orlen Gdańsk – GKS Górnik Łęczna 0:2 (0:0)

Bramki: Hałatek (55), Lefeld (80)

Orlen: Michlewicz – Siwińska, Szewczuk, Maskiewicz, Kołodziejek, Furmaniak (84 Klimcza), Derus (65 Formela), Łapińska, Tarnowska (65 Hennig), Fabova, Christan.

Górnik: Urbańczyk – Drąg (46 Ratajczyk), Zawadzka, Kłoda, Głąb, Skupień (70 Sikora), Hałatek, Cyraniak, Ostrowska (55 Piętakiewicz), Lefeld (86 Posiewka), Rędzia (55 Jędrzejewicz)