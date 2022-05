Puchar Polski kobiet: Czarni Antrans Sosnowiec rozbili w Puławach Śląsk Wrocław aż 4:0

Decydujące spotkanie rozegrano w Puławach. Miejscowy stadion w całości nie wypełnił się kibicami, ale na pewno same zawody było znakomitą promocją kobiecego futbolu.

Duża w tym zasługa Czarnych, które zagrały efektownie i bardzo efektywnie. Bohaterką spotkania była Martyna Wiankowska, która zdobyła dwie bramki. Obie były zresztą nieprzeciętnej urody. Pierwszy gol, zdobyty w 20 min, był wynikiem jej indywidualnej akcji.

Z kolei w 66 min Wiankowska trafiła do siatki prosto z rzutu wolnego. Piłka została uderzona z odpowiednią mocą oraz rotacją i wpadła tuż przy słupku bramki wrocławianek. Oprócz niej do siatki trafiały jeszcze Nikol Kaletka oraz Agnieszka Jędrzejewicz, co pozwoliło Czarnym rozbić Śląsk aż 4:0.

KKS Czarni Antrans Sosnowiec – Śląsk Wrocław 4:0 (1:0)

Bramki: Wiankowska (20, 66), Kaletka (52), Jędrzejewicz (80).

Czarni: Szymańska – Krzawa, Buszewska, Fischerova, Horvathova (71 Stanović), Wiankowska, Kostowa (87 Zygulska), Kozak, Kaletka, Materek (79 Hałatek), Grosicka (59 Jędrzejewicz)

Śląsk: Bocian – Żurek (81 Korda), Węcławek, Dudziak, Krysman, Martyna Buś (59 Krzyżanowska), Ostrowska (88 Furmaniak), Kulig, Marcelina Buś (54 Turowska), Iwaśko (71 Nowacka), Czudecka.

Żółte kartki: Buszewska, Fischerova, Stanović – Dudziak. Sędziowała: Monika Mularczyk (Skierniewice).