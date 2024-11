Udane losowanie naszych drużyn w Orlen Pucharze Polski. GKS Górnik Łęczna kontra drugoligowiec

Po rozegranej w październiku pierwszej rundzie na placu boju pozostały trzy zespoły z województwa lubelskiego. W poniedziałek rozlosowano pary 1/16 finału i trzeba przyznać, że nasze ekipy miały sporo szczęścia.

Występujący na co dzień w Orlen Ekstralidze Górnik Łęczna zagra z LFA Szczecin. Przeciwniczki na co dzień grają w grupie północnej II ligi i zajmują w niej czwarte miejsce. W pierwszej rundzie szczecinianki pewnie ograły 7:1 Rolnika Biedrzychowice. Jedyny minus tego losowania jest fakt, że łęcznianki czeka bardzo długa podróż do województwa zachodniopomorskiego.

Narzekać na los nie mogą także liderki grupy południowej II ligi, czyli Unia Lublin. Podopieczne Dominiki Przewłoki trafiły na rywala z tej samej ligi, Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski, która aktualnie zajmuje 6 miejsce. Ostrovia w pierwszej rundzie Orlen Puchar Polski nieoczekiwanie męczyła się z rezerwami Diamentów Warszawa, które pokonała zaledwie 2:1.

Mniej szczęścia niż pozostałe ekipy z naszego regionu miał MOSiR Lubartów. Ta drużyna trafiła na Polonię Środa Wielkopolska, która zajmuje miejsce w środku tabeli Orlen I ligi. Polonia w pierwszej rundzie Orlen Puchar Polski miała duże problemy z rezerwami Lecha Poznań, które pokonała dopiero po golu w samej końcówce spotkania.

Mecze 1/16 Orlen Puchar Polski zostaną rozegrane 16-17 listopada. Z naszych ekip tylko lubartowianki wystąpią w roli gospodyń.