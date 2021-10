Czesław Michniewicz nie jest już trenerem piłkarzy Legii Warszawa

- Czesław Michniewicz przestanie pełnić obowiązki pierwszego trenera Legii Warszawa. W tej roli zastąpi go Marek Gołębiewski. Trener Marek Gołębiewski od początku sezonu 2021/22 prowadził Legię II Warszawa. Jego asystentami w pierwszym zespole zostaną Przemysław Małecki oraz Inaki Astiz. Szefem przygotowania fizycznego będzie Bartosz Bibrowicz. Do jego zespołu dołączy Michał Kwietniewski. Wraz z trenerem Michniewiczem z klubu odejdzie jego asystent Kamil Potrykus. Trener przygotowania fizycznego Zbigniew Jastrzębski pozostaje do dyspozycji klubu. Pozostali członkowie sztabu szkoleniowego będą dalej pełnić swoje funkcje - napisano w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnie stronie klubu.

- Legia Warszawa dziękuje trenerowi Czesławowi Michniewiczowi i asystentowi Kamilowi Potrykusowi za pracę dla klubu oraz zdobycie tytułu Mistrza Polski w sezonie 2020/2021 i awans do fazy grupowej Ligi Europy UEFA 2021/22. Informacje dotyczące sztabu Legii II Warszawa zostaną podane wkrótce - podkreślono w oświadczeniu.

51-letni Michniewicz pracował w Legii dokładnie 399 dni. Posadę objął 21 września, kiedy zastąpił zdymisjonowanego Aleksandara Vukovicia. Drużynę poprowadził w w 55 meczach, w których zapracował na średnią 1,85 punktu na spotkanie.

W ubiegłych rozgrywkach Legia z Michniewiczem za sterami pewnie sięgnęła po mistrzostwo Polski. Pasmem sukcesów jest także dotychczasowa przygoda z europejskimi pucharami. Warszawianie najpierw bardzo dobrze spisali się w eliminacjach, awansując do fazy grupowej Ligi Europy, a później sprawiali niespodzianki w meczach ze Spartakiem Moskwa i Leicester City. Michniewicz zostawia drużynę na pozycji lidera grupy C.

Zgoła inaczej ekipa byłego już trenera prezentowała się od startu rozgrywek w lidze. Legioniści przegrali aż siedem z 10 meczów (w tym cztery ostatnie z rzędu) i znajdują się tuż nad strefą spadkową. Strata do pierwszego w tabeli Lecha Poznań to już 18 punktów.