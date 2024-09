Filip Luberecki (Motor Lublin): Powołanie do kadry nic nie zmieniło w moim zachowaniu

Ostatnio miałeś okazję wystąpić w reprezentacji Polski w ramach Elite League U-20. Przegraliście z Portugalią 0:1, a jak oceniasz swój występ i samo zgrupowanie?

– Mimo przegranego meczu, a wszyscy chyba słyszeli okoliczności, osobiście uważam, że zagrałem niezłe spotkanie. Wiadomo, że były momenty, w których mogłem się zachować lepiej, ale tak w sumie jest w każdym meczu. Obóz oceniam pozytywnie, warunki były bardzo dobre, a trener Stępiński widzi przyszłość w naszej reprezentacji. Za miesiąc mam nadzieję, że znowu będę miał okazję pojechać na kadrę, bo zagramy z Niemcami i Włochami.

Co dokładnie działo się w drodze na mecz i skąd komplikacje z dotarciem do Portugalii?

– Nasz lot został odwołany, ale tak naprawdę nie wiemy, z jakiego powodu. Kierownik razem z organizatorem musieli szybko znaleźć dla nas wszystkich inny transport, żebyśmy zdążyli na mecz. Lecieliśmy ostatecznie samolotem, ale z wieloma przesiadkami i bardzo późno dotarliśmy na miejsce.

Po powrocie z kadry nie zagrałeś w meczu ligowym Motoru z Górnikiem Zabrze...

– Rzeczywiście dwa dni przed meczem i dzień przed meczem odczuwałem, że brakuje mi snu, ale na samo spotkanie byłem już gotowy w stu procentach.

Takie powołanie do kadry, to kolejny powód, żeby jeszcze ciężej pracować na treningach?

– Fajne doświadczenie za mną, a każdy trening to była nauka. Z każdych zajęć wyciągnąłem dużo wniosków. Uważam, że umiejętności idą w górę. To powołanie na kadrę nic nie zmieniło jednak w moim zachowaniu, w moim mentalu czy podejściu do treningu. Cały czas staram się pracować tak samo, jak pracowałem wcześniej.

W lidze przeciwko Górnikowi na twojej pozycji zagrał Krystian Palacz, jak w ogóle podchodzicie do rywalizacji o miejsce w składzie na pozycji lewego obrońcy?

– Szczerze mówiąc mnie to napędza, po to zresztą jest ta rywalizacja. Mamy jednak z Krystianem bardzo dobre relacje i śmiejemy się często, a sama rywalizacja przebiega z uśmiechem na ustach.

Bywały mecze w poprzednich sezonach, że byłeś ustawiony trochę wyżej na boisku. Czy ostatnio nie było takiego pomysłu skoro macie braki, jeżeli chodzi o skrzydłowych?

– Na kadrze wystąpiłem na lewym wahadle, ale w Motorze gramy ustawieniem 4-3-3, więc występuje na lewej obronie. Wiadomo, że jeszcze na drugoligowych boiskach miałem kilka występów na lewym skrzydle za Goncalo Feio. Trener Stolarski widzi mnie jednak na lewej obronie.

Czego spodziewacie się po Stali Mielec? Wydaje się, że to trochę taki mecz pułapka. Niby ostatnia drużyna w tabeli, ale też drużyna, która miała ostatnio sporo czasu, żeby solidnie potrenować, w której dodatkowo zmienił się trener...

– Podchodzimy do spotkania tak samo, jak do wszystkich innych meczów w drugiej lidze, pierwszej i w poprzednich pojedynkach w ekstraklasie. Nikogo nie lekceważymy, znamy mocne i słabe stronny Stali. Zrobimy też wszystko, żebyśmy byli dobrze przygotowani na niedzielne spotkanie.