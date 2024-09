Grając przeciwko mocnym klubom nie możemy dać się ponieść, czyli opinie po meczu Legia – Motor

Goncalo Feio (Legia Warszawa)

– Szybko straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry. To jest na pewno element, nad którym musimy jeszcze pracować. Teraz będziemy mieli na to trochę więcej czasu. Stałe fragmenty, to zawsze była mocna strona moich drużyn i dalej będzie tak samo. Nie martwię się o to, trzeba to tylko wypracować. Wcześniej skupialiśmy się też na obronie autów i teraz nikt nie może nam już w ten sposób zagrozić. Początki meczów nie zawsze są idealne. To nie było jednak z naszej strony złe wejście w spotkanie, bo poza stałymi fragmentami rywale nie byli nawet w stanie zbliżyć się pod naszą bramkę. Przeciwnik trafił do siatki, a my tracimy na pewno za dużo goli. To mi się nie podoba, ale to jest też konsekwencja tego, że nie możemy ostatnio trenować. Dobrze zareagowaliśmy na to co się wydarzyło, tak jak duża drużyna powinna reagować na swoim stadionie. Wzięliśmy piłkę, a realizacja planu taktycznego okazała się niemal idealna, jeżeli chodzi o rozbijanie pressingu Motoru czy operowanie piłką w strefach, w których nie byli w stanie bronić. Mówię niemal idealna, bo straciliśmy bramkę po jednym z takich rozegrań. Wiele razy rozmawialiśmy o tym, że Legia może i powinna grać lepiej. W niedzielę, to był nasz dobry mecz pod kątem piłkarskim. Chcę, aby zawodnicy mieli jeszcze większą odwagę. Pokazaliśmy umiejętności, a wynik 5:2, to tak naprawdę najniższy wymiar kary. Dla Motoru był to szósty mecz w sezonie, a dla nas 13. Myślę, że rozbiliśmy też nieco mitów, jeśli chodzi o granie co trzy dni. Oczywiście, mogło być jeszcze lepiej. Można było wygrać 13 spotkań. Jesteśmy jednak niepokonani w Europie, w lidze niestety nie. Znajdujemy się jednak w czubie tabeli i dalej walczymy o najważniejszy cel, czyli mistrzostwo.

Wymiana ciosów z Motorem?

– Motor jest drużyną, która dostała dwa lata temu określoną tożsamość i poprzez tą tożsamość znalazła się tam, gdzie jest teraz. Legia grała na bardzo wysokim poziomie, na poziomie, na którym moglibyśmy rywalizować w pucharach. Krytykować Motor? Nie tędy droga, dajcie im popracować, niech rosną, niech się dostosują do ligi, to jest drużyna pracowita. My byliśmy za mocni dla nich, ale wcale nie było nam łatwo. Motor ma określoną tożsamość i rezygnować z niej na rzecz jednego meczu? Teraz łatwo powiedzieć, że można było tak zrobić, ale zarówno piłkarze, jak i sztab tak nie chcieli. Analiza po meczu jest łatwiejsza.