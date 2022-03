Każda seria kiedyś się kończy, czyli opinie po meczu Wisły Płock z Górnikiem Łęczna

Kami Kiereś, trener Górnika

– Dla nas ta porażka to przerwanie siedmiu meczów bez przegranej. Złożyły się na to cztery zwycięstwa i trzy remisy. Każda seria ma jednak swój koniec i dla nas zakończyła się ona w Płocku. Towarzyszą nam negatywne emocje, bo po pierwsze przegraliśmy, a po drugie mam świadomość jak ten mecz wyglądał.

Ciężko mi powiedzieć kto był lepszy – czy Wisła czy Górnik. Na boisku było dużo walki, a piłkarze często leżeli na murawie. Moim zdaniem sędzia powinien szybciej to utemperować jeśli chodzi o gospodarzy. Oczywiście, walczyliśmy o punkty, arbiter pokazywał kartki, ale moim zdaniem w pierwszej połowie sytuacje „stykowe” powinny być bardziej obiektywnie odgwizdywane. Przy bramce na 2:1 dla Wisły doszło do dwóch sytuacji, gdzie wydawało się, że jest faul, a mimo to sędzia puścił grę i rywale zdobyli gola. Nie chcę jednak zrzucać całej sytuacji zrzucać na karb sędziowania. Z mojej perspektywy o wyniku spotkania zadecydowały pierwsze dwa trafienia dla Wisły. Pozwoliliśmy „wjechać” rywalom przez środkową strefę boiska i oddać strzały tuż sprzed linii pola karnego. Nie świadczy to o nas dobrze. Natomiast bramka na 3:1 ustawiła przebieg drugiej połowy.Drugie 45 minut może było ciekawa dla kibiców gospodarzy, ale z perspektywy postronnego kibica mecz był fatalny. Co chwilę była przerwa – faul, wybicie, ktoś leżał na murawie, bo łapał go skurcz. Tak zapamiętałem tę połowę. Przez ponad 20 minut graliśmy w przewadze, ale biliśmy głową w mur.

Wciąż jesteśmy w stawce drużyn walczących o utrzymanie, choć kalendarz nam nie sprzyja. Kolejne spotkanie czeka nas w naj bliższy piątek u siebie z Legią Warszawa. Musimy zbudować dobrą mentalność na to starcie i zrewanżować się za niedawną porażkę w krajowym Pucharze.

Łukasz Nadolski, trener Wisły

– Bardzo duże podziękowania należą się zawodnikom za ciężką pracę wykonaną na murawie. Dobrze weszliśmy w to spotkanie i szybko zdobyliśmy bramkę. Później dopadł nas kryzys i rywale wyrównali. Na szczęście zespół bardzo dobrze zareagował na utratę gola i do momentu czerwonej kartki kontrolował to spotkanie. Mając jednego gracza mniej rywal przejął inicjatywę, ale zawodnicy wykonali bardzo dobrą pracę w obronie.

Odnośnie sztabu szkoleniowego, który pracował nad tym w tygodniu, jak i również wcześniej. Chciałbym tutaj wymienić z imienia i nazwiska: Daniel Iwanowski, Norbert Onuoha, Darek Pietrasiak, Mateusz Oszust, Maciej Sikorski i Piotr Soczewka. Naprawdę bardzo duże podziękowania za wsparcie i za pracę, którą wykonywali wcześniej i wykonali również w tym tygodniu.