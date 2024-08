Kiedyś FC Barcelona z Leo Messim i Neymarem, teraz Motor Lublin?

Obecnie 29-letni piłkarz wychował się w Barcelonie, gdzie od najmłodszych lat uznawany był za wielki talent. W 2013 roku awansował do drugiej drużyny, w której rozegrał ogółem ponad 100 meczów.

Rok później zaliczył za to debiut w pierwszym zespole podczas spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów z APOEL Nikozja. W składzie „Blaugrany” byli wówczas: Leo Messi, Neymar, Xavi, Gerard Pique czy Andres Iniesta. Samper rozegrał pełne 90 minut.

Następne miesiące nie poszły jednak po myśli pomocnika. W lidze hiszpańskiej w barwach Barcelony zagrał tylko raz (sezon 2015/2016). Kolejne lata spędził na wypożyczeniach w: Granadzie (rozgrywki 16-17) i Las Palmas (17-18). W tym pierwszym klubie zaliczył 22 mecze, ale w drugim zaledwie dwa występy.

W 2019 roku zdecydował się na przenosiny do Japonii. W klubie Vissel Kobe spotkał swoich rodaków, bo wcześniej trafili tam również: Iniesta czy David Villa. W składzie był wówczas także Lukas Podolski, czyli obecny piłkarz Górnika Zabrze. W Azji uzbierał 88 występów w J-League, a poprzednie rozgrywki spędził w ojczyźnie, w barwach drugoligowego FC Andorra, klubie Gerarda Pique.

Co ciekawe, po raz pierwszy w karierze wpisał się na listę strzelców, przy okazji meczu ligowego (wcześniej do siatki trafił tylko raz w Japonii, ale w rozgrywkach pucharowych). Na boisku pojawił się 19 razy (12 spotkań w podstawowym składzie), a od deski do deski zagrał w sześciu meczach. Nie pomógł jednak w utrzymaniu i jego zespół musiał pogodzić się ze spadkiem.

Samper ma na swoim koncie także sporo występów w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii. Zaczynał od kadry do lat 17, ale dwa razy wystąpił także w drużynie do 21 lat. Co ciekawe, zaliczył również trzy spotkania w reprezentacji U-19, którą prowadził wtedy Luis de la Fuente, obecny selekcjoner Hiszpanii, czyli mistrza Europy.