Motor Lublin ma nowego bramkarza

29-letni bramkarz z Koprivnicy na Chorwacji mierzy 194 cm, a swoją profesjonalną karierę rozpoczynał w zespole NK Istra 1961. Przed sezonem 2018/2019 na zasadzie transferu gotówkowego trafił do bośniackiego HSK Zrinjski Mostar, gdzie pierwszy raz zetknął się z europejskimi pucharami, w których w całej karierze wystąpił 26 razy. Po okresie spędzonym w Bośni przeszedł do FC Ryga, a w styczniu 2022 roku trafił do Neftchi Baku. W azerbejdżańskim zespole rozegrał łącznie 68 meczów, w których zachował 28 czystych kont. Z Neftchi został też wicemistrzem Azerbejdżanu. Teraz na zasadzie transferu gotówkowego przenosi się do beniaminka PKO BP Ekstraklasy z którym podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.

- Moje pierwsze odczucia są bardzo pozytywne. Czuję, że ta drużyna, ludzie, którzy tutaj pracują, piłkarze i sztab są jak jedna, zgrana rodzina, mają ze sobą bardzo dobry kontakt. Słyszałem, że Ekstraklasa to wyrównana liga i każdy może wygrać z każdym, dlatego to będzie interesujące wyzwanie. Mam nadzieję, że moje doświadczenie pomoże drużynie – powiedział nowy golkiper żółto-biało-niebieskich klubowym mediom.

Tym samym sprawdziły się słowa dyrektora sportowego Motoru Michała Wlaźlika, który w niedzielę na portalu X zakomunikował nie zdradzając nazwiska zawodnika, że jeśli przejdzie on testy medyczne to we wtorek oficjalnie zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik żółto-biało-niebieskich.

Czego można spodziewać się w najbliższych dniach? Wobec pozyskania nowego bramkarza zapewne niebawem z Motorem pożegna się Łukasz Budziłek, który otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Podobna sytuacja jest z Kacprem Śpiewakiem. – Dogadani jesteśmy z Kacprem Śpiewakiem, którego wzięliśmy na obóz i z którym podpiszemy porozumienie w momencie dołączenia do drużyny napastnika – zakomunikował Wlaźlik. A co z rubryką przybyli? – Pogłębiamy profile zawodników, którzy interesują nas na pozycje skrzydłowego. Trzy zagraniczne kandydatury – zdradził dyrektor sportowy Motoru.

W najbliższy piątek w kolejnym meczu kontrolnym Motor zagra z Radomiakiem Radom. Natomiast 21 lipca w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy beniaminek z Lublina zmierzy się z Rakowem Częstochowa, do którego niedawno powrócił trener Marek Papszun.