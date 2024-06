Pomocnik żegna się z Motorem Lublin

Wojtkowski przychodził do Lublina z dużymi nadziejami.

W końcu ma na koncie ponad 80 występów w ekstraklasie, głównie w barwach Wisły Kraków. Grał też w Grecji i na Cyprze. Dodatkowo rozegrał sporo meczów w młodzieżowych reprezentacjach Polski, od U-15 do U-20.

Niestety, przez dwa lata, które spędził w Motorze nie wywalczył sobie na stałe miejsca w podstawowym składzie. W sumie, w żółto-biało-niebieskiej koszulce zaliczył 40 meczów, w których zapisał na swoim koncie: jednego gola i dwie asysty. Co ciekawe, tylko 22 razy zaczynał jednak mecz od początku. Co więcej, ani razu nie zagrał od deski do deski. W końcówce sezonu 23/24 wskoczył do „podstawy” i oba mecze barażowe zaczynał od pierwszej minuty.

Wcześniej Motor poinformował, że klub opuszczają również: Damian Sędzikowski i Dawid Kasprzyk. To akurat dla nikogo nie powinna być jednak niespodzianka. W końcu obaj gracze wiosnę spędzili w czwartoligowych rezerwach ekipy z Lublina. Kasprzyk na pewno dołożył swoją cegiełkę do awansu na zaplecze ekstraklasy, bo to on przed rokiem zdobył zwycięskiego gola w półfinale baraży z Kotwicą Kołobrzeg.

Jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy nadal będą występowali w zespole Mateusza Stolarskiego, to wiadomo, że dzięki rozegraniu odpowiedniej liczby meczów, kontrakty: Kacpra Rosy i Samuela Mraza zostały przedłużone automatycznie. Ten pierwszy wygrał rywalizację o bluzę z numerem jeden, z Łukaszem Budziłkiem. Z kolei Słowak w 19 występach zapisał na swoim koncie sześć goli.

SYTUACJA KADROWA MOTORU LUBLIN PRZED SEZONEM 24/25

Mogą przyjść: Engjell Hoti (ŁKS Łódź), Takuto Oshima (Cracovia), Luka Zahović (Pogoń Szczecin), Mateusz Szwoch (Wisła Płock).

Zostają: Samuel Mraz, Kacper Rosa.

Odchodzą: Michał Żebrakowski, Damian Sędzikowski, Dawid Kasprzyk, Kamil Wojtkowski, Przemysław Szarek, Piotr Kusiński.