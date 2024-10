Z beniaminka do beniaminka. Motor Lublin ma nowego dyrektora marketingu

Nowy dyrektor Motoru ma już za sobą pracę w kilku klubach. W latach 2017-2020 był rzecznikiem prasowym Radomiaka Radom.

Cztery kolejne lata spędził w Rakowie Częstochowa, w którym pełnił taką samą funkcję. W 2024 roku przeniósł się z kolei do Lechii Gdańsk. A tam był nie tylko rzecznikiem prasowym, ale i kierownikiem komunikacji.

W połowie października w swoich mediach społecznościowych Szprendałowicz poinformował jednak, że jego przygoda z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy szybko dobiegła końca. Od poniedziałku 31-latek pracuje już w ekipie innego beniaminka – z Lublina.

– Dołączenie do Motoru traktuję jako ambitne wyzwanie. Klub ma w sobie wielki potencjał i wierzę, że nasze działania pozwolą jeszcze bardziej go wydobyć. Będziemy ciężko pracować na to, by marketing i komunikacja były dla całej społeczności Motoru powodem do dumy – mówi Michał Szprendałowicz.