Dwa kolejne wzmocnienia Motoru Lublin

Magnuszewski urodził się trzeciego stycznia 2005 roku i swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Jastrzębiu Knyszyn i MOSP Białystok, skąd w 2019 roku przeniósł się do Akademii Pogoni Szczecin. W poprzednim sezonie był zawodnikiem drużyny juniorów starszych, rywalizującej w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, gdzie rozegrał 13 spotkań i strzelił dwie bramki. Wystąpił też w ośmiu meczach w seniorskich rozgrywkach drugiej drużyny, gdzie uzbierał osiem spotkań. 18-letni obrońca ma za sobą również 15 występów w młodzieżowej Reprezentacji Polski U-17 i U-18. Magnuszewski podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Drugim poniedziałkowym wzmocnieniem żółto-biało-niebieskich został Krystian Palacz. To 19-letni boczny obrońca, który trafił do Akademiii Lecha Poznań w 2011 roku. W sezonie 2020/21 zadebiutował najpierw na boiskach drugiej ligi oraz następnie PKO BP Ekstraklasy, ale zdecydowaną większość meczów w koszulce z kolejowym herbem rozegrał w rezerwach Kolejorza. Licznik występów w tym zespole zatrzymał się na 62 spotkaniach, w których strzelił cztery gole. Przed rozpoczęciem rundy wiosennej Palacz udał się na wypożyczenie do pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz, która po zakończeniu sezonu pożegnała się z rozgrywkami zaplecza ekstraklasy. Palacz trafił do Lublina na zasadzie transferu definitywnego, ale „Kolejorz” będzie miał opcję wykupu lewego obrońcy z zespołu z Lubelszczyzny.

Magnuszewski i Palacz to piąty i szósty nowy zawodnik jaki przed sezonem 2023/2023 zasilił szeregi żółto-biało niebieskich. Wcześniej do Lublina trafili: Mathieu Scalet, Kacper Śpiewak, Bartosz Wolski i Dariusz Kamiński.

Podopieczni trenera Goncalo Feio we wtorek o godzinie 16 odbędą pierwsze zajęcia przed rozpoczęciem sezonu w Fortuna I Lidze, który startuje już 22 i 23 lipca. Zanim jednak Rafał Król i spółka rozpoczną walkę o ligowe punkty czeka ich szereg gier kontrolnych. Pierwsza z nich odbędzie się już pierwszego lipca, a rywalem lublinian będzie inny pierwszoligowiec z Lubelszczyzny – Górnik Łęczna.