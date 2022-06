Dwaj nowi zawodnicy dołączyli do Górnika Łęczna

Jakub Kwiatkowski to 19-latek, który może występować na obu bokach obrony i pomocy. Jest wychowankiem Wilgi Garwolin, a ostatnie sześć lat spędził w Legii Warszawa. Swoją przygodę w Warszawie rozpoczął w Akademii Legii, a od 2019 roku występował w drużynie rezerw. W sezonie 2021/2022 pojawił się na trzecioligowych boiskach 23-krotnie, zdobywając przy tym trzy bramki. W styczniu tego roku przebywał wraz z pierwszą drużyną Legii na zgrupowaniu w Dubaju, ale po zakończeniu tego sezonu został wolnym zawodnikiem. Jego umowa z Górnikiem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2024 roku. – Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do Górnika. To dwa poziomy rozgrywkowe wyżej niż dotychczas występowałem. Taki przeskok daje mi możliwość dalszego rozwoju – powiedział Kwiatkowski, cytowany przez klubowy portal.

Drugim wzmocnieniem łęcznian jest Patryk Pierzak. On również ma dopiero 19 lat, a granie w piłkę rozpoczął w Pelikanie Łowicz, skąd w wieku 10 lat trafił do Akademii Legii Warszawa. W poprzednim sezonie zawodnik reprezentował barwy III-ligowych rezerw stołecznego klubu. Uzbierał 22 występy i strzelił w nich trzy bramki.

Pierzak zimą 2022 roku zgłoszony został do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i wraz z pierwszą drużyną Legii przygotowywał się do rundy wiosennej na zgrupowaniu w Dubaju. Teraz trafił do Łęcznej na zasadzie wypożyczenia, które trwać będzie do końca sezonu 2022/2023. – Stawiam przed sobą cel rozwojowy. Chcę grać jak najwięcej i pomagać drużynie w osiągnięciu jak najlepszego wyniku sportowego. Najważniejsze jest dobro drużyny, a przy okazji i ja będę z tego korzystał – powiedział Patryk Pierzak.

We wtorek zespół trenera Marcina Prasoła wyruszył na kilkudniowe zgrupowanie do Kielc. Zielono-czarni będą przebywać w stolicy województwa świętokrzyskiego do drugiego lipca i w tym okresie zmierzą się z innym pierwszoligowcem – Puszczą Niepołomice oraz rumuńskim FC Voluntari. Pierwszy mecz kontrolny odbędzie się w środę w Busku-Zdroju, a drugi w sobotę w Kielcach.

Po powrocie z krótkiego obozu zielono-czarni w ostatnim meczu kontrolnym zagrają jeszcze z drugoligowym Motorem Lublin. Natomiast pierwszy mecz o punkty łęcznianie rozegrają 17 lipca, a na inaugurację ich rywalem będzie ponownie Puszcza Niepołomice.