Górnik Łęczna ma nowego młodzieżowca. W III lidze strzelał sporo goli

Janaszek ma za sobą bardzo udany sezon, pierwszy w seniorach. Wcześniej grał w grupach młodzieżowych: Motoru Lublin, a następnie Legii Warszawa.

Poprzedniego lata wylądował w Lubliniance. Błysnął już na jesieni, bo chociaż pierwszą bramkę zdobył dopiero w ramach 10. kolejki, to rundę zakończył z dorobkiem czterech trafień. Mimo zainteresowania ze strony klubów z województwa lubelskiego niespodziewanie nastolatek wylądował w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

I trzeba przyznać, że podjął dobrą decyzję, bo grał sporo, a co ważniejsze miał jeszcze lepsze liczby. W 15 występach ligowych osiem razy pokonywał bramkarzy rywali. Walnie przyczynił się też do zwycięstwa „Kszoków” w Pucharze Polski, bo w finale dołożył dwie bramki.

W Łęcznej Janaszek rozpoczął przygotowania, a później pojechał z zespołem na zgrupowanie do Kielc. I przekonał do siebie sztab szkoleniowy skoro w poniedziałek podpisał umowę do 30 czerwca 2025 roku. Na pewno bardzo przyda się też w drużynie Ireneusza Mamrota. Górnik w lecie stracił w końcu podstawowego młodzieżowca – Dawida Tkacza, który przeniósł się do ekstraklasowego Widzewa Łódź.