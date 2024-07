Górnik Łęczna traci ważnego zawodnika na kilka dni przed startem Betclic I Ligi

30-letni Turek trafił do Łęcznej we wrześniu 2023 roku kiedy za wyniki zespołu odpowiadał jeszcze Ireneusz Mamrot. Początkowo grał w linii pomocy, ale po przyjściu do Górnika trenera Pavola Stano został przesunięty do formacji defensywnej. Do tej pory Durmus zagrał w 23 spotkaniach łęcznian i strzelił w ich barwach dwa gole.

W kolejnym sezonie 30-latek będzie już jednak zawodnikiem Polonii Warszawa. W stolicy spotka się więc z Souleymane Cisse, który ekipę „Czarnych Koszul” zasilił już jakiś czas temu.

Poza Durmusem latem klub z Łęcznej opuścili: Maciej Gostomski, Lukas Klemenz, Damian Gąska, Daniel Dziwniel, Michał Pawlik, Karol Podliński i wspomniany Cisse.

Przygotowujący się do inauguracji rozgrywek Betclic I Ligi Górnik poinformował, że podpisał dwuletni kontrakt z bramkarzem Dawidem Olszakiem. Damian Zbozień i spółka pierwszy mecz o punkty zagrają w najbliższą sobotę kiedy zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola.