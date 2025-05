Górnik z licencją na kolejny sezon. Kluczowy obrońca zostaje na dłużej

Przypomnijmy, że pierwszym piłkarzem, który po zakończeniu rozgrywek przedłużył umowę z zielono-czarnymi był Solo Traore. Później w jego ślady poszedł inny obcokrajowiec – David Ogaga. W piątek przyszła pora na pierwszego Polaka. – Umowa z obrońcą Jakubem Bednarczykiem po spełnieniu warunków zapisanych w kontrakcie została automatycznie przedłużona na kolejny sezon tj. do 30 czerwca 2026 roku – przekazali działacze Górnika.

26-letni obrońca trafił do Górnika w marcu 2023 roku więc jest jednym z zawodników, którzy mogą pochwalić się w Górniku dość długim stażem. Zanim defensor trafił do Łęcznej występował m.in. w Zagłębiu Lubin, czy niemieckich FC St. Pauli i Bayerze Leverkusen.

Do tej pory Bednarczyk rozegrał w zielono-czarnej koszulce 54 spotkania i zdobył w nich trzy bramki. Wszystkie gole zdobył w zakończonym niedawno sezonie trafiając do siatki Wisły Kraków, Stali Rzeszów i Miedzi Legnica. Co więcej, kiedy ten zawodnik wpisywał się na listę strzelców Górnik zawsze wygrywał.

Łącznie 26-latek w sezonie 24/25 zagrał w 32 meczach Betclic I Ligi i tylko w jednym z nich nie wybiegł na boisko w wyjściowej jedenastce. To przełożyło się na robiącą wrażenie liczbę 2631 minut spędzonych na boiskach zaplecza PKO BP Ekstraklasy.

Nowy kontrakt Bednarczyka to nie jedyna dobra wiadomość jaką w piątek przekazali łęcznianie. – Po rozpatrzeniu wniosku Klubu wraz z załącznikami, Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła przyznać licencję upoważniającą Górnik Łęczna do uczestnictwa w rozgrywkach 1 ligi w sezonie 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym – poinformowano. – W ramach nałożonego nadzoru infrastrukturalnego zobowiązuje się klub do realizacji wszystkich zaleceń wynikających z raportu z wizytacji obiektu w terminie do 30 czerwca 2025 roku – doprecyzowano.