Wakacje w celi za pół kilo „amsterdamu”

Funkcjonariusze ustalili, że 36-letni mieszkaniec powiatu ryckiego może posiadać środki odurzające. Pod koniec tego tygodnia weszli na teren zamieszkałej przez niego posesji. Podczas przeszukania znaleźli słoiki oraz woreczki strunowe z zawartością suszu roślin koloru zielonego, tabletki oraz bryłkę koloru brunatnego. Po wstępnym sprawdzeniu okazało się, że była to marihuana, amfetamina oraz substancję psychotropową. Łączna ich waga przekraczała 0,5 kilograma. Z zabezpieczonych narkotyków można było by wykonać ponad 2000 działek dilerskich.

Oprócz substancji zabronionych funkcjonariusze zabezpieczyli wagę elektroniczną oraz inne środki służące do uprawy i wprowadzania w obrót narkotyków. W trakcie prowadzonego postępowania 36-latek usłyszał zarzut czynienia przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W trakcie prowadzonego postępowania zatrzymany 36-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Rykach, gdzie usłyszał zarzut czynienia przygotowań do uczestnictwa w obrocie znaczoną ilością środków odurzających i substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd Rejonowy w Rykach przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na najbliższe 3 miesiące.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast za czynienie przygotowań do wprowadzenia w obrót narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.