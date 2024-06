Kolejny pomocnik na celowniku Motoru Lublin?

Ostatnio, to zresztą mało powiedziane, bo Szwoch spędził w ekipie „ Nafciarzy” ładnych parę lat. Do Płocka przeniósł się w sezonie 2018/2019. Najlepiej spisywał się za to w rozgrywkach 2020/2021, kiedy na ekstraklasowych boiskach zdobył siedem bramek, ale i zaliczył 12 asyst.

Niedawno zakończony sezon nie był już dla niego tak udany. Zapisał na swoim koncie 33 mecze oraz: trzy bramki i tylko jedną asystę w lidze i jedną w jedynym spotkaniu Wisły w Fortuna Pucharze Polski. Jak informuje klub z Płocka, w całej karierze w ekipie "Nafciarzy" Szwoch uzbierał 179 występów, a do tego: 22 bramki i 25 ostatnich podań.

Wcześniej pomocnik zakładał koszulkę Arki Gdynia, a także Legii Warszawa. Z „Wojskowymi” zdobył nawet mistrzostwo Polski w sezonie 2017/2018, ale zagrał wówczas… jeden mecz. Według informacji portalu transfery.info 31-latek przymierzany jest nie tylko do Motoru, ale i innego klubu z elity – Zagłębia Lubin.