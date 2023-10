Potężne dofinansowanie dla Akademii Górnika Łęczna. Będą szkolić w jeszcze lepszych warunkach

Łącznie nieco ponad dziewięć milionów złotych otrzyma Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Środki te przeznaczone zostaną na przebudowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową zadaszenia w postaci hali pneumatycznej na potrzeby kształcenia uczniów Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna.

Trzy miliony złotych trafi do Fundacji w ramach rozstrzygnięcia programu Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Inwestycje w oświacie”, dzięki którym dotacje można przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych między innymi z budową lub dostosowaniem obiektów. – Chcemy, aby boisko treningowe Górnika Łęczna służyło piłkarzom, również podczas zimy. W ramach programu „Inwestycje w oświacie” inwestycja zostanie dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w wysokości trzy miliony złotych oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości ponad sześciu milionów. Kryte boisko będzie służyło rozwojowi młodych kadr, które korzystając ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego mogą rozwijać swoje talenty – powiedział Przemysław Czarnek, minister nauki i edukacji.

Kwota 6 050 000 zł pochodzi z „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego celem jest rozwój bazy obiektów sportowych służących polskiemu sportowi wyczynowemu, zapewniających odpowiednie warunki dla szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. – Dzięki rekordowemu budżetowi Ministerstwa Sportu i Turystyki możemy skutecznie realizować inwestycje służące polskiemu sportowi. Jedną z nich jest niewątpliwie przebudowa i rozbudowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Łęcznej. Zależy mi, by zarówno zawodnicy, jak i uczniowie Akademii Górnika mieli jeszcze lepsze warunki do treningów, gwarancję standardu niezbędnego do podnoszenia umiejętności indywidualnych i zespołowych. Dobrej jakości obiekt sportowy przyciąga młodych sportowców i zachęca ich do większego zaangażowania. To z pewnością przyczyni się do odkrywania i rozwijania młodych talentów sportowych – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. – Inwestycja w przebudowę boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budowę hali pneumatycznej będzie wynosić 9 milionów złotych. Głęboko wierze, że przyczyni się do rozwoju młodych talentów skupionych wokół Górnika Łęczna, który w tym roku prezentuje bardzo wysoką formę sportową. Kolejny etap to wybór wykonawcy na zadaszenie trybuny B. Zawodnicy, kibice i wszyscy przedstawiciele klubu zasługują na to by ich drużyna mogła grać i ćwiczyć na zmodernizowanym stadionie – powiedział Michał Moskal, szef gabinetu politycznego wiceprezesa Rady Ministrów.

Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna została powołana przez Górnik Łęczna S.A. w lipcu 2017 roku. Powstała po to, aby wspierać młodych zawodników na każdym etapie sportowej kariery, a także w zmaganiach życia codziennego. We wrześniu 2018 roku rozpoczęło działalność prowadzone przez Fundację Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna. Pierwsza i jedyna w województwie lubelskim szkoła sportowa prowadzona przez profesjonalny klub piłkarski. Uczniowie SMS-u znajdują się w kadrze pierwszoligowego Górnika oraz ekstraligowej drużyny, która w sezonie 2022/2023 zdobyła Wicemistrzostwo Polski kobiet w piłce seniorskiej oraz kategorii U-17. Absolwentki SMS-u współtworzą także seniorską i młodzieżowe reprezentacje Polski. – W tym roku Szkoła Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna obchodzi jubileusz 5-lecia swojego funkcjonowania. Pozyskane środki na rozwój infrastruktury sportowej to najlepszy urodzinowy prezent jak mogliśmy sobie wymarzyć. To również potwierdzenie tego, że szkoła dynamicznie się rozwija, a ciężka praca całego zespołu została doceniona. Tego typu szkoła jest potrzebna Lubelszczyźnie i Górnikowi Łęczna, a sukcesy sportowe naszych uczniów nie są przypadkowe. Liczymy na to, że dzięki lepszej bazie sportowej będzie ich jeszcze więcej – powiedział Maciej Grzywa, prezes zarządu Fundacja Akademia Sportu Górnik Łęczna.

Akademia Sportu Górnika Łęczna jako jedyna szkółka piłkarska na Lubelszczyźnie otrzymała złoty Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Aktualnie programem certyfikacji objętych jest 16 zespołów szkółki w których trenuje 259 zawodników szkolonych przez 20 wykwalifikowanych szkoleniowców (dwóch trenerów z licencją UEFA Elite Youth, pięciu trenerów z licencją UEFA A, dziewięciu trenerów UEFA B, oraz czterech szkoleniowców UEFA Grassroots C). Zajęcia w tych grupach odbywają się w oparciu o autorski, klubowy program szkolenia według najwyższych standardów.

– Jestem niezmiernie dumny z tego, że Akademia Górnika Łęczna otrzymała tak znaczące wsparcie od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. To ogromny krok naprzód dla rozwoju naszej infrastruktury sportowej. To także dowód na to, że nasza ciężka praca i zaangażowanie w rozwijanie młodych talentów zostały docenione. Wierzę, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli osiągnąć jeszcze większe sukcesy w przyszłości. Jednocześnie chciałbym poinformować, że niebawem wykonamy kolejny ważny i oczekiwany przez wielu kibiców krok. Już wkrótce klub rozpisze postępowanie, które wyłoni nam wykonawcę zadaszenia nad trybuną B – powiedział Adam Laskowski, prezes zarządu Górnik Łęczna S.A.