Dawid Retlewski (Wisła Grupa Azoty Puławy): Trzeba złapać dobrą serię

Chyba mogliście głęboko odetchnąć po meczu z Olimpią Elbląg?

– Na pewno tak. Można powiedzieć, że wygrana dała nam trochę spokoju przed Polkowicami. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, jeżeli nie wygramy z Górnikiem, to te trzy punkty zdobyte w starciu z Olimpią nic nam nie dadzą.

Na pewno sami zastanawiacie się skąd ta słabsza forma na wiosnę, znaleźliście jakąś przyczynę?

– Ciężko wskazać jeden czynnik, który jest decydujący. Uważam, że lepiej gramy teraz w defensywie, ale trochę gorzej wychodzi nam wszystko w ofensywie. Mam jednak nadzieję, że za chwilę wróci ta Wisła z jesieni i znowu pokażemy trochę polotu w ataku.

W zimie mieliście trochę problemów, jeżeli chodzi o przygotowania. Dwa sparingi zostały odwołane, może za mało było tych meczów w okresie przygotowawczym?

– Szczerze mówiąc ja nie lubię szukać dziury w całym. Ogólnie na razie na wiosnę nam nie „siadło”. Mamy problem z kreowaniem sytuacji, a bez tego trudno coś strzelić. A bez bramek nie ma zwycięstw. Ciągle uważam jednak, że stać nas na bezpośredni awans, bo różnice w czołówce nadal nie są zbyt duże.

No właśnie, do drugiej Kotwicy Kołobrzeg tracicie niby tylko cztery punkty, ale siódma Olimpia ma tyle samo „oczek”, a bardzo blisko znajduje się też Motor…

– Wszystko jest jeszcze możliwe, ta liga jest bardzo wyrównana. Dół wzmocnił się w zimie i odbiera punkty zespołom z czołówki. Każdy o coś walczy i nikt nie odpuszcza. Ja liczę, że uda nam się przynajmniej znaleźć na miejscu barażowym, to jest nasz cel minimum. Każda lokata niżej to będzie nasza porażka.

Wygląda na to, że najbliższy mecz z Górnikiem Polkowice (sobota, godz. 13 – red) może się okazać kluczowy. Też odbieracie to spotkanie w ten sposób?

– Zdecydowanie. Jeżeli wygramy, to złapiemy w końcu serię, jakąś regularność, a wiadomo, że za chwilę czekają nas też derby z Motorem i dobry wynik na pewno spowodowałby, że w lepszych nastrojach podeszlibyśmy do tego starcia z Motorem. Na razie skupiamy się jednak na Górniku. Wierzę, że zdobędziemy w Polkowicach trzy punkty, a później co ma być, to będzie. Porażka w sobotę będzie oznaczała, że znowu wpadniemy w marazm i nie możemy sobie na to pozwolić. Wierzę, że będzie dobrze i że pokażemy, na co nas stać. Trzeba złapać dobrą serię.