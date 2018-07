Dwa nowe żądła Górnika Łęczna

Mowa o Dawidzie Dzięgielewskim i Pawle Wojciechowskim. Pierwszy z wymienionych jest doskonale znany na Lubelszczyźnie Urodzony w Skierniewicach zawodnik w poprzednim sezonie występował w Motorze Lublin gdzie w III lidze rozegrał 29 meczów i zdobył dziewięć bramek. – Cieszę się, że przychodzę do Górnika. Dziękuję zarządowi i trenerom za zaufanie, zrobię wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony – powiedział Dzięgielewski.

Z kolei Wojciechowski to 27 letni napastnik, który ma w piłkarskim CV grę w takich zespołach jak SC Heerenveen, Willem II Tiburg, FK Mińsk, Zawiszy Bydgoszcz, Szachtiorze Soligorsk, Chrobrym Głogów, Odrze Opole, a ostatnie pół roku spędził w Ruchu Chorzów. – Dziękuję Górnikowi za to, że dostałem szansę. Cieszę się, że dołączam do drużyny. Będę ciężko pracował i dawał z siebie wszystko dla dobra zespołu – nowy napastnik łęcznian. – Liczymy, że Ci zawodnicy wzmocnią naszą formację ofensywną. Dawida obserwowaliśmy od dłuższego czasu i wiemy na co go stać. Natomiast Paweł ma ciekawą przeszłość i dużo do udowodnienia. Wierzymy, że obaj wykorzystają swoją szansę, a Górnik będzie miał z ich gry wiele pożytku – przekonuje Sebastian Buczak, członek zarządu.

Dwaj nowi zawodnicy to nie jedyne wzmocnienia w ostatnich dniach. Klub zadbał także o uzupełnienie sztabu medycznego. Po tym jak z klubem pożegnali się Bartłomiej Woźniak i dotychczasowy szef sztabu medycznego Łukasz Ćwik w ich miejsce zatrudniony został Kamil Skrzypek i Sławomir Świeca. I to właśnie oni będą dbać o zdrowie zawodników pierwszej drużyny w rozgrywkach II ligi. Pierwszy mecz o punkty pod wodzą nowego trenera Rafała Wójcika łęcznianie rozegrają w najbliższą sobotę kiedy zmierzą się na wyjeździe z Gryfem Wejherowo.

Karnety już w sprzedaży

Od wtorku w siedzibie klubu, a także za pośrednictwem internetu kibice Górnika mogą nabyć karnety na mecze w kolejnym sezonie. Karnet normalny na trybunę A to koszt 210 złotych. Za abonament ulgowy na tę samą trybunę trzeba będzie zapłacić 140 zł. Tyle samo kosztuje karnet normalny na trybunę B, a za ulgowy zapłacimy 70 zł. Klub wprowadził też abonamenty dla najmłodszych kibiców. Za karnet dla dzieci, które nie ukończyło 13 roku życia opiekunowie zapłacą jedynie 17 zł. To jednak nie koniec Klub przygotował abonamenty dla pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka na wszystkie mecze do końca 2018 roku. Zapisy dla pracowników oraz emerytów i rencistów rozpoczną się we wtorek 17 lipca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Spraw Socjalnych LW „Bogdanka” S.A.