Olimpia Elbląg – Motor Lublin 1:1. Punkt po meczu walki

Drużyna Przemysława Gomułki od początku starcia postawiła przede wszystkim na agresywną grę. Miejscowi szybko doskakiwali do przeciwnika, stosowali wysoki pressing i odbierali sporo piłek w okolicach bramki ekipy z Lublina.

W 10 minucie objęli jednak prowadzenie po kontrze. Po rzucie rożnym Motor został w polu karnym gospodarzy i ponowił atak. Olimpia wyszła jednak z szybką akcją, którą mógł jeszcze przerwać Mikołaj Kosior, ale przegrał pojedynek bark w bark z Janem Senkevichem. Białorusin dograł do Arona Stasiaka, a ten minął bramkarza i posłał piłkę do „pustaka”.

Już 120 sekund później powinno być 1:1. Kosior zagrał prostopadłą piłkę do Piotra Ceglarza, a ten wyłożył ją na piąty metr do Jakuba Szuty. Napastnik uderzył jednak prosto w bramkarza. Szansę na dobitkę miał jeszcze Mariusz Rybicki, ale i jemu nie udało się skierować futbolówki do siatki.

Im bliżej końca pierwszej odsłony, tym przyjezdni przejmowali inicjatywę. W 32 minucie Rafał Król dostał piłkę tuż za linią szesnastki, ale uderzył obok słupka. Niedługo później byłoby groźnie gdyby nie świetna interwencja Adriana Piekarskiego, który wyłuskał piłkę spod nóg Filipa Wójcika. W 44 minucie Wójcik wygrał pojedynek na prawym skrzydle i wrzucił na bliższy słupek, gdzie świetnie znalazł się Król. Kapitan ekipy z Lublina wybiegł zza pleców obrońców i wślizgiem doprowadził do wyrównania.

W doliczonym czasie żółto-biało-niebiescy mogli nawet wyjść na prowadzenie. Sebastian Rudol zagrał spod linii końcowej do Króla, ale tym razem „Królik” nie strzelał, tylko oddał futbolówkę do Wójcika. A „Wojo” podobnie, jak w środę przy okazji spotkania z Wisłą Kraków „nawinął” jednego obrońcę, szkoda tylko, że uderzył nad bramką.

Po przerwie agresywna Olimpia grała jeszcze ostrzej, w wielu momentach przekraczając przepisy, a arbiter na wiele pozwalał zawodnikom i w sumie pokazał gospodarzom tylko dwie żółte kartki. Przede wszystkim Patryk Jakubczyk przynajmniej kilka razy mógł spokojnie obejrzeć drugie „żółtko”. Co ciekawe, za protesty sędzia upomniał za to trenera Feio, a jego asystenta Mateusza Stolarskiego wyrzucił nawet z ławki. A na boisku trwała nie walka w środku pola, a raczej wojna. Więcej było fauli niż groźnych akcji. Tak naprawdę dopiero w samej końcówce dwie piłki meczowe mieli miejscowi.

Najpierw Piekarski kopnął piłkę przed siebie, a przejął ją Marcin Czernis. Wpadł w pole karne i w sytuacji jeden na jeden z Łukaszem Budziłkiem próbował „podcinki”. Na szczęście trafił w bramkarza. Futbolówke przejął jeszcze Senkevich, minął Budziłka, ale uderzył nad poprzeczką. W czwartej minucie doliczonego czasu gry na dalszy słupek z… autu piłkę wyrzucił Marcel Stefaniak, a strzał rywala przyblokował Rudol. I ostatecznie obie drużyny dopisały do swoich kont po jednym „oczku”.

Olimpia Elbląg – Motor Lublin 1:1 (1:1)

Bramki: Stasiak (10) – R. Król (44).

Olimpia: Witan – Sarnowski, Kuczałek, Piekarski, Jakubczyk (86 Wierzba), Danilczyk, Czernis, Senkevich, Stefaniak, Stasiak (86 Branecki), Wojtyra (75 Rajch).

Motor: Budziłek – Wójcik (46 Kahsay), Szarek, Najemski, Rudol, Ceglarz (63 Kusiński), Gąsior (82 Reiman), R. Król, Rybicki (58 Wojtkowski), Kosior, Szuta (46 Staszak).

Żółte kartki: Jakubczyk, Piekarski – Najemski.

Sędziował: Radosław Trochimiuk (Ciechanów).