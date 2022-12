Paweł Tomczyk (Motor Lublin): To nie jest maksimum możliwości tego zespołu

Wydaje się, że trener Goncalo Feio wyciągnął z obecnej drużyny „maksa”. Czy w zimie można się spodziewać wielu zmian kadrowych, a przede wszystkim transferów do klubu?

– Nie uważam, że to jest maksimum możliwości naszego zespołu, nadal mamy rezerwy. Jeżeli zawodnicy pracują systemowo, otrzymują jasno sprecyzowane zasady funkcjonowania na boisku, to drużyna się rozwija i zawodnikom łatwiej jest wejść na wyższy poziom. Chciałbym podkreślić zasługi zawodników, bo byli skazywani na porażkę, a udowodnili, że są wartościowymi ludźmi i sportowcami. Kiedy dostali odpowiednie wytyczne i wsparcie, to diametralnie zmienili swój styl gry. Wiem, że jako sportowcy są ambitni i zawsze chcą osiągnąć sukces. Mając odpowiedniego trenera, przewodnika i wsparcie w innych działach klubu pokazali, że zasługują na to, żeby tu być i budować klub. Większość z nich chce nadal grać w Motorze. Nie zmienia to jednak faktu, że dopływ świeżej krwi i rywalizacja na pozycjach, które w naszej ocenie wymagają wzmocnienia są nieodzowne i bardzo ważne dla dalszego rozwoju drużyny. Trzeba jednak pamiętać, że okres zimowy nie jest łatwy do pozyskiwania zawodników. My mamy swój plan i się go trzymamy. Myślę, że kilka wzmocnień na pewno będzie, w granicach trzech, czterech zawodników powinno do nas dołączyć. Kiedy? To trudno powiedzieć. Negocjacje trwają długo, a my jednak jesteśmy klubem z drugiej ligi, czyli nie pierwszym wyborem dla wielu piłkarzy. Dzięki pracy, którą wykonaliśmy już teraz zawodnicy dostrzegają, że warto grać w Motorze, można się tutaj rozwijać, a dodatkowo żyć w pięknym mieście i rywalizować na stadionie, który ma szansę zostać w pełni zapełniony kibicami. Baza ciągle się rozwija, dzięki czemu warunki do treningu także się poprawiają, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu oraz inwestycjom właściciela Motoru, pana Zbigniewa Jakubasa.

Do tej pory jedynym piłkarzem, który pożegnał się z Motorem jest Leszek Jagodziński. Już wcześniej wielkiego pola manewru w przypadku młodzieżowców nie było. Czy w takim razie właśnie młodzieżowiec, który będzie w stanie wskoczyć do pierwszego składu to priorytet Motoru na zimowe okienko?

– Ja i trener Goncalo wyznajemy bardzo podobną filozofię – lubimy rozwijać młodych zawodników i na nich stawiać. Pracujemy w oparciu o tworzone przez nas profile zawodników. Bardzo precyzyjnie mamy określone jakich zawodników poszukujemy do budowy efektywnego zespołu. Będziemy się starali sprowadzić takich młodzieżowców, którzy wzmocnią rywalizację i będą w stanie wejść do składu. Od początku naszego pobytu w klubie sukcesywnie zapraszamy na treningi również najlepszych młodych zawodników z naszej akademii, a oni bardzo dobrze się adaptują i rozwijają. Jestem przekonany, że w przyszłości będziemy mieli z nich pożytek a oni radość i dumę, że występują w swoim macierzystym klubie. Jako klub lubelski chcielibyśmy, żeby tych wychowanków było w drużynie jak najwięcej. Doskonałym przykładem jest Mikołaj Kosior, który wywalczył sobie miejsce w składzie i był jedną z kluczowych postaci w Motorze, z czego ja i trener Waldemar Fiuta, który odkrył Mikołaja oraz wiele innych osób z lubelskiego środowiska piłkarskiego bardzo się cieszy.

Właśnie, czy w przypadku Mikołaja pojawiły się już jakieś propozycje z innych klubów?

– Bezpośrednio do mnie żadna oferta nie trafiła. Wiem jednak, że Mikołaj wzbudza zainteresowanie i to jest naturalne. Zawodnik wie jednak, że może osiągnąć najwięcej, jak będzie się harmonijnie rozwijał, a Motor w obecnej chwili jest w stanie mu to zagwarantować.

Innym z piłkarzy Motoru, który na pewno znajduje się na radarze klubów z wyższych lig jest Filip Wójcik. Czy jest szansa, że ten zawodnik zostanie w klubie na dłużej?

– Mamy grupę piłkarzy, którzy udowodnili swoją przydatność dla zespołu i jest w niej właśnie Filip. W jego przypadku również nie miałem żadnych, konkretnych zapytań. Filip chce zostać w Motorze i dalej się rozwijać, a jego umowa jest ważna jeszcze przez 1,5 roku. Na pewno nie odejdzie teraz, a myślę, że ma szansę iść do przodu razem z klubem i pomagać w rozwoju w kolejnych sezonach. Filip jest zadowolony z faktu, w którą stronę obecnie zmierzamy.

Czy pojawi się w Motorze nowy napastnik? To chyba pytanie, które słyszycie najczęściej w kontekście transferów…

– Pozycja napastnika jest zawsze bardzo istotna i budzi wiele emocji. Taki zawodnik odpowiada za strzelanie bramek, ale w naszym modelu gry nie zawsze tak musi być – skrzydłowi również odgrywają ogromną rolę. Z jednej strony rozglądamy się za napastnikiem, ale z drugiej patrzymy także na rozwój naszych piłkarzy: Ezany Kahsaya czy Jakuba Szuty. Czekamy na powrót Michała Żebrakowskiego. Mamy nadzieję, że jak najszybciej dołączy do treningów i będzie miał okazję zaprezentować swoje możliwości.

Skoro o Michale mowa, to czy wszyscy kontuzjowani zawodnicy będą do dyspozycji trenera już na początek przygotowań?

– Staramy się, żeby tak było. Mamy jeszcze około dwóch tygodni do 7 stycznia, kiedy to wznowimy treningi. Wszyscy gracze w wolnym czasie pracują, żeby wrócić do zajęć. Na ten moment trudno jednak określić w stu procentach komu się uda. Robimy wszystko, co możliwe aby tak się stało i komplet zawodników był do dyspozycji trenera od pierwszego dnia treningów. Na dzień dzisiejszy mogę potwierdzić, że Maks Cichocki będzie mógł z nami trenować, ale w przypadku Michała Żebrakowskiego i Kamila Rozmusa sytuacja nie jest jeszcze pewna. Ich stan zdrowia się poprawia, jednak trudno powiedzieć czy będą gotowi już na 7 stycznia.

Czy zapadła już decyzja odnośnie zawodników wypożyczonych na jesieni do innych klubów? Czy ktoś z nich może wrócić do drużyny już w zimie?

– Wszystko zależy od tego, jakie ruchy transferowe uda nam się zrealizować w zimowym okienku.

Jak wygląda sytuacja Kacpra Wełniaka, który był testowany przy okazji sparingu z Legią Warszawa?

– Mogę tylko powiedzieć, że temat jest rozwojowy.

A czy ktoś może w zimie opuścić jeszcze zespół?

– To jest zawsze możliwe. Tego jednak zawodnicy dowiadują się w pierwszej kolejności od trenera, później ja rozmawiam z nimi oraz agentami – taki mamy system pracy i to nie jest do negocjacji.